Рожденные в пятницу обладают особым даром: в чем их сила

Люди, появившиеся на свет в пятницу, якобы находятся под влиянием планеты Венера – символа любви, красоты и привлекательности. Именно поэтому им приписывают особое очарование, дипломатичность и природную способность притягивать желаемое без лишних усилий, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

О духовном и астрологическом значении рождения в этот день рассказывает МакКайла МакРей – автор книги Небесный справочник: астрологическое руководство по планированию недели. По ее словам, пятница в астрологии ассоциируется с энергией Венеры, которая отвечает за отношения, самооценку, ценности, финансовое благополучие и ощущение роскоши.

Магнетизм и любовь к красоте

Астрологи утверждают, что рожденные в пятницу часто обладают привлекательной внешностью и сильным личным магнетизмом. В то же время это не означает, что им все дается без усилий – скорее они умеют мягко и ненавязчиво завоевывать расположение людей.

Таким людям приписывают любовь к эстетике, искусству, музыке и творчеству. Они ценят как простые удовольствия, так и изысканные вещи, а романтические отношения часто играют важную роль в их жизни.

Посредники и миротворцы

Отдельно подчеркивается их склонность к дипломатии. Рожденных в пятницу называют "социальным клеем" – теми, кто способен объединять разных людей и сглаживать конфликты. Они получают удовольствие от глубоких связей и стремятся к гармонии в отношениях.

Несмотря на мягкость характера, эти личности могут выступать против несправедливости, если это необходимо. Поэтому им часто прогнозируют успех в гуманитарной сфере, политике или общественной деятельности.

