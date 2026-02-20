Звезда сериала 'Пес' рассказал, как известный актер отвернулся от Украины в 2022 году

Россиянин Панфилов, как и многие другие граждане страны-террориста, называет войну "политикой", чтобы было удобнее замалчивать преступления.

Актер театра, кино и дубляжа Михаил Жонин ("Дежурный врач") вспомнил, как его коллега-россиянин Никита Панфилов, с которым они вместе играли в сериале "Пес", отреагировал на большую войну против Украины.

В интервью Алине Доротюк артист рассказал, что в начале полномасштабного вторжения Панфилов позвонил ему с вопросом, что происходит в Украине. Услышав о ракетах и танках под домом Жонина, россиянин посоветовал ему "не лезть туда", потому что это все "политика":

"Я говорю: "Никита, как это не лезь? Какая политика? У нас здесь ракеты, у нас здесь людей убивают. Какая политика? Я положил трубку".

Актер отметил, что проект "Пес" снимали в Украине в течение семи лет, поэтому Панфилов успел за это время здесь жениться, повенчаться и крестить своего ребенка. Кумами выступили его коллеги со съемочной площадки.

"А потом я еще с ним как-то посмотрел интервью... Он жертва пропаганды, он типа аполитичный... Он сказал: "Я уважаю своего президента". Ну, и все. С тех пор - никак. Я не понимаю, что такое аполитичный, он уважает своего президента. Когда его кумовьев хер***т, а он аполитичный", - добавил Жонин.

Как известно, российский актер Никита Панфилом есть в базе "Миротворец". Артиста внесли туда за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым" и участие в пропагандистских акциях России.

