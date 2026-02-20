В воинской части Киева скончался иностранный доброволец: полиция начала расследование

После одного из этапов обучения ему стало плохо, а на следующий день он умер.

Полицейские расследуют обстоятельства смерти иностранца на территории воинской части в Киеве. Как сообщает полиция Киева , это произошло в конце декабря и предварительно было установлено, что мужчина был добровольцем и проходил военную подготовку.

Отмечается, что после одного из этапов обучения мужчине стало плохо и на следующий день он скончался.

Так, по данному факту продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины. Тело умершего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

В то же время ранее издание Kyiv Independent отмечало, что 24-летний бразильский новобранец Бруно Габриэль Леал да Силва скончался в ночь с 28 на 29 декабря. Отмечается, что он умер после жестокого наказания, примененного в подразделении, где регулярно применялись дисциплинарные практики, которые те, кто был их свидетелями и жертвами, описывали как "пытки".

Издание также отмечает, что речь идет о подразделении под руководством Бразилии под названием Advanced Company, которым руководит бразилец Леандерсон Паулино. Несколько его подчиненных обвиняют его, в частности, в участии в злоупотреблениях в отношении своих подчиненных.

Это подразделение, отмечает Kyiv Independent, действует под эгидой Главного управления разведки Министерства обороны Украины и насчитывает 150-200 человек.

Хотя он еще не подписал контракт с Advanced, бывшие бойцы, которые разговаривали с Kyiv Independent, рассказали, что Леал да Силва пытался покинуть Украину, и его избили после того, как он вернулся в нетрезвом состоянии на базу подразделения в Киеве.

На следующее утро несколько солдат увидели сильно избитое тело Леала да Силвы на снегу у входа на базу. Они заметили следы от веревок на запястьях мужчины.

Ликвидация интернациональных легионов

Как сообщал УНИАН, ранее майор Александр Якимович, командир Второго интернационального легиона обороны Украины заявил, что интернациональные легионы будут ликвидированы, и что останется только Международный легион при ГУР Минобороны.

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины прокомментировали информацию о ликвидации интернациональных легионов, отметив, что решения о применении иностранных военнослужащих принимаются в рамках общей трансформации Сил обороны и с учетом потребностей фронта.

В то же время в Сухопутных войсках отметили, что иностранцы и в дальнейшем смогут нести службу в рядах Сил обороны Украины, заключив контракт с Вооруженными силами. Боевой опыт таких военнослужащих будет интегрирован в подразделения, где они могут обеспечить наибольшую пользу для выполнения задач обороны украинского государства.

