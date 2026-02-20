РФ готовит новые удары по энергетике Украины - Шмыгаль

Министр энергетики призвал все службы максимально готовиться к следующим вызовам.

Россия готовит новые удары по энергетике Украины, сообщил в Телеграм по итогам заседания Энергетического штаба первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Имеем информацию о подготовке врагом новых ударов по энергетике. Поэтому задача для всех служб – не только быстрое восстановление, но и максимальная готовность к следующим вызовам", – подчеркнул чиновник.

Он добавил, что работа по ликвидации последствий российских атак продолжается непрерывно – 24/7. Денис Шмыгаль отметил, что благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры ситуация с электричеством улучшилась.

Денис Шмыгаль также сообщил, что специалисты уже отправлены в Европу для обследования 6 станций, оборудование с которых можно в кратчайшие сроки доставить в Украину. Это позволит быстро восстановить работу ключевых электростанций.

Атака РФ на энергосистему Украины

Россия продолжает систематически терроризировать энергетику Украины, стремясь оставить украинцев без света и тепла.

В ночь на 19 февраля российские оккупанты нанесли удар по городу Лозовая Харьковской области, в результате чего там обесточена крупнейшая котельная.

В этот же день враг нанес удар по энергетической инфраструктуре, временно оставив без света часть жителей Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.

17 февраля враг атаковал энергетическую инфраструктуру пяти областей Украины. В результате ударов Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Харьковская и Запорожская области частично временно остались без света.

