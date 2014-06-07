Порошенко призвал Донбасс сложить оружие: пообещал амнистию и коридор для наемников из РФ

Президент Украины Петр Порошенко призывает всех сложить оружие и обещает амнистию тем, кто не убивал людей и не финансировал террористов на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде.

"Я иду в президенты, чтобы сохранить и укрепить единство Украины, обеспечить длительный мир и гарантировать надежную безопасность. Мир - это главное, к чему сегодня стремится украинский народ", - сказал Порошенко.Читайте такжеСостоялась инаугурация пятого президента Украины: курс на ЕС и мирный план для Донбасса

По его словам, у главы государства широкий выбор инструментов для обеспечения территориальной целостности и мирной жизни граждан.

"Полномочий и решимости достаточно", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что не хочет войны и не жаждет мести: "Хотя перед глазами большие жертвы, принесенные украинским народом. Я хочу мира и добьюсь единства Украины".

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Порошенко заявил, что именно поэтому он начинает свою работу с предложения мирного плана. Он призвал всех, кто незаконно взял оружие, сложить его.

"В ответ гарантирую, во-первых, освобождение от уголовной ответственности тех, на чьих руках нет крови украинских воинов и мирных людей, и тех, кто не причастен к финансированию терроризма. Во-вторых, контролируемый коридор для российских наемников, которые захотят вернуться домой. В-третьих. Мирный диалог. Понятно, что не со стрелками, абверами, бесами и прочей нечистью. Речь идет о диалоге с мирными гражданами", - сказал Порошенко.