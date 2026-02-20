Десятки 'беркутовцев', бежавших в РФ, до сих пор не наказаны и воюют против Украины, - СМИ

Из так называемой "Черной роты" "Беркута" в Украине остались только двое.

Десятки бойцов бывшего спецподразделения МВД "Беркут", подозреваемых в расстрелах протестующих на Майдане зимой 2014 года, до сих пор скрываются в России или на оккупированной территории. Некоторые из них вошли в репрессивный аппарат РФ и теперь подавляют инакомыслие у россиян, есть и такие, кто прямо вовлечен в вооруженную агрессию против Украины. Об этом говорится в статье-расследовании "Украинской правды", которая сосредоточена на судьбе бойцов печально известной "Черной роты" "Беркута".

"Черная рота"

Как пишет издание, "Черная рота" – это некая сборная солянка из 26 "беркутовцев", которых в индивидуальном порядке отобрали для расстрелов протестующих в центре Киева 20 февраля 2014 года. Командовал этой сводной ротой один из командиров киевского "Беркута" Дмитрий Садовник.

Всего в тот день в центре Киева убили 48 человек. А уже 21 февраля Садовник вместе с другим командиром киевского полка "Беркута" Сергеем Кусюком уничтожил оружие, из которого стреляли по майдановцам, и всю возможную документацию. После этого, по словам собеседников УП в правоохранительных органах, часть "беркутовцев" вывезли из Киева в Кривой Рог, а дальше – в Крым.

Видео дня

В последующие годы за участие в расстрелах на Институтской улице судили пятерых бойцов "Черной роты". В частности, на скамье подсудимых оказались Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Олег Янишевский, Александр Маринченко и Сергей Тамтура. Их командир Дмитрий Садовник успел бежать из Украины. Но, как отмечает УП, произошло это не сразу, а только осенью 2014-го.

В 2019 году, еще до вынесения им приговора, упомянутых "беркутовцев" выдали России по обмену. После этого в Украину вернулись только Маринченко и Тамтура.

"В результате, в 2023 году суд выносит комбинированный приговор: Янишевский получил пожизненное, Зинченко и Аброськин – по 15 лет. Все трое – заочно, поскольку в Украину не вернулись. Маринченко получил 5 лет, однако успел отсидеть их в СИЗО. Тамтуру же по всем статьям оправдали, поскольку судьи не нашли подтверждений, что тот причастен к убийствам и ранениям майдановцев", – говорится в публикации.

Судьба беглецов

Как пишет УП, судьба остальных "беркутовцев"-беглецов из сводной "Черной роты", которые сбежали в Россию, сложилась по-разному. Некоторые открыли свой бизнес, кто-то присоединился к силовому аппарату Кремля, многие живут временными заработками то там, то здесь, остальные "потерялись" на просторах России.

"Главная особенность – подавляющее большинство получило паспорта с двуглавым орлом, что ярко свидетельствует об отношении к ним со стороны тамошних властей", – пишет издание.

Самый известный представитель "роты", руководитель киевского полка "Беркута" Сергей Кусюк был назначен руководителем одного из подразделений российского ОМОНа и избивал в Москве уже российских граждан.

По информации собеседников УП, российские сим-карты, которыми пользуются или пользовались бывшие "беркутовцы", в 2022 году фиксировались на оккупированной части Херсонской области. Один из них Евгений Тарануха. Его сим-карта зафиксирована в районе Херсона в феврале, марте и апреле 2022 года. Позже, в 2024-м, он пытался попасть на обучение операторов дронов.

Самым интересным из состава "Черной роты" УП называет Сергея Девятого. Он сбежал в Крым, предположительно в 2014 году. Живет в Севастополе. Он присоединился к оккупационной армии, где занимал должность командира отделения глубинной разведки в одном из подразделений Черноморского флота РФ.

По данным журналистов, сейчас Сергей Девятый служит в составе российской группировки войск "Днепр", которая воюет в Херсонской области. В мае 2022 года его номер телефона также фиксировали в районе Херсона.

В целом, по данным УП, из 26 бойцов "Черной роты", которая расстреливала протестующих на Институтской в 2014 году, до сих пор в Украине остаются только упомянутые Александр Маринченко и Сергей Тамтура.

О втором известно, что в январе 2026 года его мобилизовали и сейчас он, очевидно, проходит базовую общевойсковую подготовку или уже прошел ее.

Несколько показательна судьба еще одного бойца "Черной роты" Руслана Горбика. По данным УП, сначала он успел принять участие в антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины, а затем уехал в Россию. В 2018 году его труп вернули родственникам. Официальным местом смерти Горбика значился Грозный. Обстоятельства – не выяснены, но собеседники УП в правоохранительных органах убеждают, что бывшего "беркутовца" убили его российские коллеги по группе "Вагнера".

Предатели Украины: последние новости

Как писал УНИАН, на днях стало известно, что на фронте погиб бывший украинский футболист Сергей Петров, который ранее выступал за ряд украинских клубов, включая "Волынь" и молодежную сборную Украины. Однако воевал он не в составе ВСУ, а на стороне Российской Федерации. Его ликвидировали на Покровском направлении.

Также мы рассказывали о скандале, разразившемся в украинском спорте в декабре. Тогда украинская чемпионка мира по прыжкам в воду сбежала в Россию, где приняла гражданство РФ. За несколько месяцев до этого она выступала под украинским флагом на международных соревнованиях.

Вас также могут заинтересовать новости: