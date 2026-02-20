'Нам необходимо сотрудничество в сфере Mil-Tech': Виталий Ким в интервью британскому каналу

Глава Николаевской ОГА считает, что Украине нужно сотрудничество в экономике и опыт Великобритании.

Украина является "щитом" для Европы против полномасштабного вторжения России, заявил в интервью глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в интервью GBN News.

Ким считает, что британские войска могут перенять опыт украинских солдат, закаленных в боях после четырех лет борьбы с россиянами.

Издание отметило, что на следующей неделе, во вторник, 24 февраля, исполняется четвертая годовщина вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

"Из Великобритании вы понимаете, что сейчас мы являемся щитом Европы, и что сейчас у нас лучшая армия, и что мы защищаем Европу, потому что Россия никогда не остановится", - сказал в интервью для политического подкаста Chopper's Political Podcast глава Николаевской ОГА.

Он добавил, что Украине нужно сотрудничество в экономике и опыт Великобритании.

"Нам необходимо сотрудничество в сфере Mil-Tech. Нам нужен весь ваш опыт, в частности опыт работы в рамках оборонных инициатив, и это путь с двусторонним движением. Впервые в истории меняются правила всего мира", - высказал мнение Ким.

Он подчеркнул, что если России удастся захватить Украину, возможно, после этого все закончится, но такую ситуацию сможет повторить любой.

"И кто-то может прийти в ваш дом в любой момент, потому что если Россия захватит Украину, это закончится, но это будет ситуация, которую может повторить кто угодно", - отметил глава Николаевской ОГА.

В публикации говорится, что Ким, возглавляющий с 2020 года Николаевскую ОГА, заявил, что британские войска, которые могут быть развернуты на территории Украины для поддержания мира в случае достижения соглашения, смогут перенять опыт украинских солдат, которые непосредственно воюют с россиянами.

"Ваши солдаты, возможно, будут учиться у нас, как действовать в условиях современной войны. Поэтому нам нужно очень тесное и глубокое сотрудничество во всех сферах", - заявил он.

Также, по словам главы Николаевской ОГА, обсуждаются планы по восстановлению страны после окончания войны.

"Мы хотим восстановить Украину, жить в мирной Украине [под] свободным небом, восстановить Украину, инвестировать в наш народ", - поделился украинский политик.

Великобритания и Украина: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Великобритании через более чем шесть месяцев после запланированного запуска все еще не заработал завод в Гласкоде, южный Уэльс, который играет ключевую роль для увеличения производства снарядов. Издание The Guardian поделилось, что новый завод должен был увеличить производственные мощности Великобритании по изготовлению артиллерийских снарядов в 16 раз с целью пополнения сокращающихся запасов. Также он должен был увеличить поставки снарядов в Украину. В издании поделились, что задержка с открытием завода связана с задержками со стороны правительства в отношении военных расходов. Представитель правительства Великобритании заверил, что текущее развитие объекта в Гласкоде не повлияло на способность страны продолжать оказывать Украине необходимую поддержку.

Также мы писали, что министр обороны Великобритании Джон Гилли сообщил, что его страна выделяет более 680 млн долларов на обеспечение срочных потребностей Украины в усилении сил противовоздушной обороны. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пояснил, что эта помощь будет предоставляться Украине как на двустороннем уровне, так и в рамках инициативы PURL по закупке вооружения в США. Рютте поделился, что для Украины это важная помощь, поскольку страна сопротивляется, но ее гражданская инфраструктура и гражданское население подвергаются ударам от ракет.

