Дети Степана Гиги впервые озвучили причину смерти певца

Дети украинского эстрадного певца и композитора Степана Гиги впервые заговорили о причинах смерти звездного отца.

В интервью ТСН.ua Квитослава и Степан подтвердили, что артист страдал от сахарного диабета. Несмотря на все усилия врачей и семьи, ему не удалось побороть инфекцию, с которой просто не справился организм. Борьба за жизнь певца длилась более двух месяцев:

"Сахарный диабет сыграл решающую роль. И инфекция, с которой, к сожалению, не смог справиться организм. Два с половиной месяца мы боролись, мы пытались, но случилось то, что случилось. И говорить об этом трудно, и вспоминать, и пережить эту боль. На самом деле до сих пор не верится, что мы не смогли побороть эту болезнь".

Квитослава рассказала, что они были рядом с отцом все это время и много общались. Отвечая на вопрос, почему семья не комментировала состояние Степана Гиги, она призналась, что просто закрылась от всего мира и не могла даже читать новости об отце.

Как известно, украинский эстрадный певец и композитор Степан Гига скончался 12 декабря 2025 года. Незадолго до этого команда артиста сообщила о переносе концертов, а в сети писали, что он мог перенести две серьезные операции.

