Тайна 'кровавой' воды: красный поток Антарктиды связан с проседанием ледника

Ученые установили связь между загадочным выбросом красной воды в Антарктиде и временным проседанием ледника, расположенного над его источником, сообщает Newsweek. Речь идет об уникальном явлении под названием Blood Falls – "Кровавый водопад", который вытекает из носовой части ледника Taylor Glacier в Сухих долинах Мак-Мердо на востоке континента.

Впервые феномен зафиксировал еще в 1911 году австралийский геолог Thomas Griffith Taylor во время экспедиции Terra Nova Expedition.

Как объясняют исследователи, красная окраска образуется из-за богатого железом соленого рассола, который периодически вырывается из-под ледника под давлением массы льда. На поверхности он окисляется, придавая воде характерный "кровавый" оттенок, и стекает в направлении западной части озера Бонни – покрытого льдом антарктического водоема.

Новые данные свидетельствуют, что этот процесс – не просто поверхностное пятно, а сигнал изменений давления и скрытого движения воды глубоко под ледником.

Руководитель исследования, геофизик Peter T. Doran из Университета штата Луизиана, сопоставил момент проседания ледника с выбросом рассола и установил связь с падением подледникового давления.

В течение нескольких недель ученые наблюдали, как поверхность ледника опускается, а затем восстанавливается. Это указывает на так называемый дренажный импульс – кратковременное высвобождение подледниковой воды.

Ключевые наблюдения были сделаны в сентябре 2018 года благодаря сочетанию данных GPS-трекера на поверхности ледника, таймлапс-камеры, фиксировавшей "Кровавый водопад", и температурного сенсора (термистора) в озере Бонни.

19 сентября камера зафиксировала появление свежих красных потоков, которые впоследствии расширились. В то же время датчик температуры на глубине озера показал падение показателей во время того же эпизода выброса.

Исследователи зафиксировали проседание поверхности ледника примерно на 1,5 см, а скорость его движения вперед уменьшилась примерно на 10%.

Почему это важно

Когда под толщей льда скапливается соленая вода, давление постепенно растет. Ледник не может удерживать его бесконечно, и жидкость прорывается через трещины в виде внезапных импульсов. Источник "Кровавого водопада" – это система подледниковых каналов, изолированных от воздуха, которые могут открываться во время движения льда.

По словам ученых, наблюдения показывают, что длительный выброс рассола в течение примерно месяца снижает подледниковое давление, что в свою очередь приводит к проседанию поверхности и уменьшению скорости движения ледника.

Исследователи отмечают: дальнейший регулярный и расширенный мониторинг ледниковых и озерных процессов позволит создать надежную базу данных для отслеживания изменений частоты и масштабов таких событий на фоне долгосрочных климатических изменений.

Влияние Антарктиды на климат

Напомним, что по мнению ученых, дыра в Антарктиде, известная как геоидный минимум, вероятно, повлияла на глобальный климат планеты. Компьютерные модели перемещения горных пород показывают, что эта гравитационная дыра усилилась между 50 и 30 миллионами лет назад, что совпадает с распространенным оледенением, которое покрыло Антарктиду. Профессор геофизики Университета Флориды считает: если ученые лучше поймут, каким образом внутренняя часть Земли влияет на гравитацию и уровень моря, то получат представление о факторах, которые имеют значение для роста и стабильности больших ледовых щитов.

