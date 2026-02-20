Страсть или мудрость: какого цвета ваша аура по году рождения

Нумерологи объяснили, как простой расчет года рождения якобы связывает человека с планетой-управительницей и определяет его "энергетический" цвет.

Нумерологи утверждают, что год рождения может влиять не только на характер человека, но и на так называемый цвет его ауры. Согласно этой концепции, каждое число связано с планетой-управительницей, которая формирует энергетическую частоту человека – его эмоциональное, ментальное и духовное состояние, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Сторонники теории убеждены: даже если человек не видит свою ауру, она все равно "излучает" определенный цвет, который влияет на окружающих.

Как определить свой цвет ауры

Чтобы узнать свой "числовой код", нужно сложить все четыре цифры года рождения и свести результат к однозначному числу. Например, 1988 год:

1+9+8+8 = 26

2+6 = 8

Полученное число (от 1 до 9) якобы соответствует определенной планете и цвету ауры.

Что означает каждое число

1 – желтый или золотой (влияние Солнца)

Люди с таким числом рождения ассоциируются с энергией Солнца. Желтый цвет связывают с чакрой солнечного сплетения – символом силы воли и уверенности. Их считают оптимистичными, теплыми и харизматичными личностями.

2 – белый или серебряный (влияние Луны)

Под "серебряным светом" Луны рождаются чувствительные и эмпатичные люди. Их аура как будто обладает успокаивающим и даже целебным эффектом. Такие личности часто описываются как мудрые и интуитивные.

3 – фиолетовый (влияние Юпитера)

Фиолетовый цвет связывают с духовностью и коронной чакрой. Люди с этим числом считаются философами, мечтателями и теми, кто стремится к более глубокому смыслу жизни.

4 – пурпурный (влияние Урана)

Пурпурный символизирует уникальность и независимость. Такие люди как будто сочетают интуицию с практичностью и открыты к новым идеям.

5 – синий (влияние Меркурия)

Синий цвет связывают с коммуникацией и творчеством. Люди "пятерки" считаются интеллектуалами, которые легко находят общий язык с другими и дают взвешенные советы.

6 – розовый (влияние Венеры)

Планета любви наделяет представителей этого числа эмпатией и способностью строить гармоничные отношения. Их описывают как чувствительных и эмоционально зрелых людей.

7 – индиго (влияние Нептуна)

Интуиция, глубокое воображение и творчество – ключевые черты "семерки". Их считают духовно чувствительными личностями с нестандартным видением мира.

8 – коричневый (влияние Сатурна)

Этот цвет символизирует приземленность и дисциплину. Люди с числом 8 описываются как практичные, методичные и надежные.

9 – красный (влияние Марса)

Красный – цвет энергии и действия. Такие люди воспринимаются как сильные, страстные и решительные, способные преодолевать трудности и защищать собственные убеждения.

