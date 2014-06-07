Янукович ограбил Донбасс, а теперь финансирует террористов - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко обещает уделить большое внимание Донбассу и призывает его жителей к диалогу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде.Читайте такжеСостоялась инаугурация пятого президента Украины: курс на ЕС и мирный план для Донбасса

"Дорогие братья и сестры, сограждане, многие из вас уже успели ощутить на себе "прелесть" правления террористов, которые мародерством и издевательствами привели и без того кризисную экономику региона на грань полной катастрофы. Но мы ни в коем случае не оставим вас в беде", - сказал Порошенко.

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Он подчеркнул, что всенародные выборы президента поставили жирный крест на разговорах о якобы нелегитимности украинской власти. Он отметил, что этот миф был посеян российской пропагандой и кланом Виктора Януковича, который предал Донбасс и ограбил его еще в большей степени, чем всю страну в целом.

"Он безраздельно правил в Донецке 17 лет, а теперь финансирует террористов. Именно он несет полную ответственность за политическую и социально-экономическую ситуацию, в которой сегодня оказался регион: и за безработицу, и за бизнес, и за беженцев, и за убитых граждан и слезы матерей", - сказал Порошенко.

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Он пообещал, что приедет на Донбасс в ближайшее время с миром и с конкретным планом, который будет предусматривать децентрализацию власти с гарантией свободного использования русского языка в регионе, с твердым намерением не делить украинцев на правильных, неправильных, с уважением к специфике региона.

Порошенко также отметил, что центральная власть будет уважать право местных общин на свою историческую память, своих героев, религиозные предпочтения.

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Он сказал, что сегодня вместе с европейскими партнерами подготовлен проект мирного плана по созданию рабочих мест в регионе с вливанием инвестиций в регион, с проектом программы экономической реконструкции Донбасса.