'Я этого и опасался': 'Флэш' рассказал о новой выдумке россиян на фронте

Агрессор ищет способы обойти украинский РЭБ, чтобы убивать больше людей.

Россияне продолжают совершенствовать свои беспилотники. В частности, пытаются соединить их в единую сеть связи на основе Mesh-модемов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале эксперт по системам связи, советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Военный коллега прислал мне фото комплектации новой "Молнии". К сожалению, я этого и "опасался", – пишет он, приводя соответствующие снимки.

По словам "Флэша", россияне устанавливают на дроны "Молния" Mesh-модемы – такие же, как на "Шахедах", но меньшей мощности.

"То есть наш противник связывает весь сегмент управления БПЛА различного типа в единую сеть. При этом происходит унификация приемо-передающего оборудования. К сожалению, враг работает системно. Что они будут делать дальше? Связывать в эту единую сеть управления наземные роботизированные комплексы", – пишет эксперт.

Справка УНИАН. Mesh-система – это Wi-Fi-сеть, которая вместо одного обычного роутера состоит из нескольких устройств. Один главный узел подключается к интернету, а остальные расставляются на определенной территории. Все эти узлы "общаются" между собой и вместе создают одну сплошную сеть. В случае потери связи с одним узлом, телефон, ноутбук или другое устройство, которому нужен доступ в интернет, автоматически переключается на другой ближайший узел.

Как писал УНИАН, военный эксперт Иван Якубец считает, что весной и летом Россия может переориентироваться с ударов по энергетике на удары по системам водоснабжения, в частности в крупных городах. Он также отметил, что существуют серьезные угрозы со стороны Беларуси в виде размещенных там средств управления беспилотниками, которые применяются против Украины.

Также мы рассказывали, что на Волчанском направлении российские оккупанты применяют тактику малых пехотных групп без крупной техники, пытаясь продвигаться вперед простыми наступательными действиями, но терпят потери и неудачи.

