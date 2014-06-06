Порошенко договорился с Путиным о визите в Киев представителя РФ для переговоров
Избранный президентом Украины Петр Порошенко заявляет, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о визите в Киев представителя России для проведения переговоров по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил журналистам по итогам своего визита во Францию, где он встречался с Путиным.
По словам Порошенко, переговоры начнутся уже в это воскресенье, 8 июня.
Порошенко назвал очень символическим то, что его первая встреча с Путиным состоялась во время празднования символа единства всей Европы в борьбе за мир. Он подчеркнул, что эта встреча была организована президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель при содействии президента США Барака Обамы.
Порошенко заметил, что краткая встреча проходила в четырехстороннем формате: Франция, Германия, Россия и Украина. Стороны, по словам Порошенко, договорились по трем позициям.
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“Мы обсудили первые шаги по урегулированию ситуации и план, который был предложен мной, президентом Украины, в котором предусмотрены шаги, которые должны быть сделаны со стороны Российской Федерации, которые должны быть сделаны со стороны Украины”, - сказал Порошенко.
“Предварительно мы видим, что можем иметь хорошие шансы на реализацию”, - добавил он.
Также Порошенко заметил, что атмосфера во время переговоров была очень напряженной, но, несмотря на это, является хорошим фактом то, что диалог начался.
Кроме того, Порошенко сообщил о договоренности, что в ближайшее время должно прозвучать заявление РФ о признании результатов президентских выборов в Украине.
Остальные договоренности по решению сторон пока не разглашают.
“Все вопросы были непростыми, в том числе непростой была реакция на поставленный мной вопрос о возвращении Крыма”, - сказал Порошенко.
Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня находился с визитом во Франции по приглашению Олланда с целью участия в международных мероприятиях по случаю 70-й годовщины высадки десанта антигитлеровской коалиции в 1944 году в Нормандии.