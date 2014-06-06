Порошенко договорился с Путиным о визите в Киев представителя РФ для переговоров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил журналистам по итогам своего визита во Францию, где он встречался с Путиным.

По словам Порошенко, переговоры начнутся уже в это воскресенье, 8 июня.

Порошенко назвал очень символическим то, что его первая встреча с Путиным состоялась во время празднования символа единства всей Европы в борьбе за мир. Он подчеркнул, что эта встреча была организована президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель при содействии президента США Барака Обамы.

Порошенко заметил, что краткая встреча проходила в четырехстороннем формате: Франция, Германия, Россия и Украина. Стороны, по словам Порошенко, договорились по трем позициям.

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“Мы обсудили первые шаги по урегулированию ситуации и план, который был предложен мной, президентом Украины, в котором предусмотрены шаги, которые должны быть сделаны со стороны Российской Федерации, которые должны быть сделаны со стороны Украины”, - сказал Порошенко.

“Предварительно мы видим, что можем иметь хорошие шансы на реализацию”, - добавил он.

Также Порошенко заметил, что атмосфера во время переговоров была очень напряженной, но, несмотря на это, является хорошим фактом то, что диалог начался.

Кроме того, Порошенко сообщил о договоренности, что в ближайшее время должно прозвучать заявление РФ о признании результатов президентских выборов в Украине.

Остальные договоренности по решению сторон пока не разглашают.

“Все вопросы были непростыми, в том числе непростой была реакция на поставленный мной вопрос о возвращении Крыма”, - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня находился с визитом во Франции по приглашению Олланда с целью участия в международных мероприятиях по случаю 70-й годовщины высадки десанта антигитлеровской коалиции в 1944 году в Нормандии.