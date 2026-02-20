Сегодня мирные варианты таковы, что на них пойти не может ни Украина, ни Россия, - эксперт

Ступак объяснил, действительно ли Украина готовится еще к трем годам войны с Россией и есть ли у обеих стран для этого ресурсы.

Действительно ли Украина готовится к еще трем годам войны с Россией, есть ли у обеих стран ресурсы для этого? Об этом корреспондент УНИАН беседовала с бывшим сотрудником Службы безопасности Украины, военным экспертом Иваном Ступаком.

Корреспондент газеты The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что якобы президент УкраиныВладимир Зеленскийне верит в результативность переговоров и дал поручение разработать детальный план военных действий на следующие три года. В Офисе президента это опровергают. Что это - вброс или один из вариантов развития событий?

Думаю, что Зеленский трезво понимает, что Российская Федерация не хочет идти на переговоры и нет никаких намеков, что у россиян формируется гибкая позиция. Они гнут свою линию. Зеленский и его Офис это видят, и было бы абсолютно правильно, логично и государственнечески, если бы разрабатывались различные варианты действий Украины в зависимости от развития ситуации. Если не сработает "план А" – закончить войну в этом году и провести выборы, то нам нужен "план Б" – как мы будем выживать, если боевые действия продолжатся. Какие должны быть меры, чтобы уменьшить поражение инфраструктуры, обеспечить войско, уменьшить потери на фронте. Даже если это журналистская выдумка, то такие планы все равно нужно разрабатывать.

Командующий Национальной гвардией Украины, бригадный генерал Александр Пивненко считает, что Украина может воевать против РФ еще несколько лет.Есть ли у нас действительно ресурс для ведения войны еще несколько лет? Как в РФ с этим?

Мы меньше территориально, демографически. Наши шансы меньше, чем у РФ. И даже под санкциями они смогут торговать нефтью и финансировать войну. Но и у них есть проблема – экономика поделена: всё, что касается военной составляющей, пухнет от денег, но гражданская часть, наоборот, приходит в упадок. И многие экономисты говорят о том, что в этом году могут начаться необратимые процессы в российской экономике. Кремлю безразличны все эти процессы, потому что они убеждены, что деньгами "забросают" и никто Путину не может перечить. А отсутствие объективной информации не дает ему возможности трезво оценить ситуацию. Плюс ситуация на фронте – много нареканий даже внутри России, что есть две карты – реальная с фронта и у высшего руководства, на которой показано, что россияне еще под Киевом стоят, а Зеленский уже почти на чемоданах. И наличие такой извращенной информации не позволяет им четко понять свои перспективы. У России желание воевать до сих пор остается, потому что прийти с пустыми руками к своему окружению и своему населению для Путина равносильно поражению.

Проблемы в экономике, вероятностьмобилизации могут привести к бунтам в России.

С сентября 2022 года продолжается частичная мобилизация в РФ. Кто-то вышел на улицы? Нет, всем дают деньги и они довольны. Кто был недоволен, тот уехал. В РФ сильные силовики, потому что у них есть замечательная книжка – Уголовный кодекс РФ, которая содержит статьи на все случаи жизни и для каждого – даже за ругательства и репосты в предыдущие годы. Поэтому нет того, что могло бы поднять людей. Их как овец забирают. У них в рукаве еще есть вариант бусификации. Могут условно по Саратову, Вологде кататься и забирать людей на улице и отправлять на фронт.

Обе стороны пытаются показатьСША, что переговоры активно ведутся, но при на уступки никто не готов.

Действительно, и Украина не готова к миру на условиях России, и наоборот. Если завтра Путин выйдет и скажет: "Черт с вами, давайте останавливаться по линии разграничения", то тогда, я убежден на 100%, что президент Зеленский будет готов подписывать соглашение. Потому что если он упрется в требование о границах образца 1991 года, то будет огромный взрыв внутри страны плюс недовольство западных друзей. Но сегодня условия таковы, что Украина не может на них пойти. Да и у России к партнерам Украины требования такие, что они должны написать что-то вроде записки "от мамы", где гарантируют, что Грузия и Украина никогда не будут членами НАТО.

Сейчас многие эксперты говорят, что судьба Покровска и Мирнограда Донецкой области уже решена.

С ними всё, эти города мы потеряли. Следующий этап - Константиновка, где уже сегодня жизни нет, город разрушается. И вырисовывается окружение города. Если им удастся перерезать дорогу от Дружковки, то оборона города закончится. Они сейчас в 10-15 километрах от дороги. Город укреплен намного лучше, чем Покровск, и если дорогу врагу не удастся перерезать логистику, то город можно точно удержать до конца года.

России нужно захватить Донбасс любой ценой. И это при том, что эта локация никогда не будет восстановлена, потому что нужно десятки миллиардов евро и десятки лет на разминирование. Даже Чернобыльская зона выглядит более привлекательной, чем любая территория, где велись боевые действия.

Война не закончится на 100%, пока Россия не выйдет на границы Донецкой области?

Это довольно дискуссионный вопрос, ведь с прошлого года в российской прессе отсутствуют высказывания российских должностных лиц о том, чтобы России отдали Запорожскую и Херсонскую области. Они как-то больше об этом не упоминают. Поэтому я оставляю некоторый процент на то, что они могут не упоминать больше о выходе на границы Донецкой области. Но мы не можем точно знать, что в голове у Путина. Они могут забыть и согласиться на линию разграничения. Но должно быть что-то такое, что будет их давить. Вспомните 28 пунктов на переговорах с подачи российской стороны. Если в России все хорошо и они готовы воевать еще лет 5, то зачем им эти пункты. Просто они тянут время, общаются с американцами. Это означает, что на короткое время они еще могут воевать – речь идет о полугоде, но если речь идет о годе, то это сложно. Поэтому они на опережение решили выбросить эти пункты.

У нас под боком зашевелился друг Путина Лукашенко. В РБ мужчины массово получают повестки на внеплановые военные сборы. Это психологическое давление на Украину и страны НАТО, с которыми Беларусь граничит? Реальна ли угроза открытого вступления Беларуси в войну?

Пока об этом речи не идет. Смотрим на то, сколько там будет задействовано людей, техники. Если их просто собрали пострелять, то это все ерунда. Им нужно несколько недель, возможно месяцев, чтобы накопить действительно большую силу. И аналитики сразу это увидят. Если будет накопление войск, то можно будет говорить об угрозе, но пока ее нет.

справка Иван Ступак Военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак - военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. В 2015 году был избран депутатом Киевского областного совета от БПП "Солидарность" по 44 округу (Полесский район) как беспартийный, член одноименной фракции. Член "регламентной" комиссии областного совета. В 2004-2015 годах занимал оперативные и руководящие должности в Главном управлении СБУ в городе Киеве и Киевской области. Окончил Национальную академию СБУ.

