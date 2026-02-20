Агенты РФ, готовясь убить Зеленского, сняли жилье рядом с Офисом президента, - CNN

Устранение Зеленского было ключевым элементом российского плана по полной оккупации Украины.

За время полномасштабной войны Россия предприняла несколько попыток физически устранить Владимира Зеленского. Во время нескольких таких неудачных покушений российские агенты арендовали квартиру рядом с Офисом президента, пишет CNN.

Издание отмечает, что устранение украинского президента было ключевой частью российского плана по полному захвату Украины. Москва надеялась воплотить этот замысел в течение нескольких дней.

"Его должны были схватить или убить, если он не сбежит первым", – пишет CNN.

По словам неназванного собеседника, приближенного к президенту, "российские агенты арендовали квартиры в непосредственной близости от президентской резиденции с приказом ликвидировать его".

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, еще в 2021 году разведки США и Великобритании располагали данными о подготовке России к полномасштабному вторжению в Украину и пытались предупредить об этом Киев и союзников, но эти сигналы и оценки были проигнорированы или поставлены под сомнение как в Европе, так и в самом Киеве.

Также мы рассказывали, что в первые часы полномасштабного вторжения Зеленский звонил британскому премьеру Джонсону и просил его попытаться убедить Путина прекратить агрессию.

