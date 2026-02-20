Агенты РФ, готовясь убить Зеленского, сняли жилье рядом с Офисом президента, - CNN

За время полномасштабной войны Россия предприняла несколько попыток физически устранить Владимира Зеленского. Во время нескольких таких неудачных покушений российские агенты арендовали квартиру рядом с Офисом президента, пишет CNN.
Издание отмечает, что устранение украинского президента было ключевой частью российского плана по полному захвату Украины. Москва надеялась воплотить этот замысел в течение нескольких дней.
"Его должны были схватить или убить, если он не сбежит первым", – пишет CNN.
По словам неназванного собеседника, приближенного к президенту, "российские агенты арендовали квартиры в непосредственной близости от президентской резиденции с приказом ликвидировать его".
Война в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, еще в 2021 году разведки США и Великобритании располагали данными о подготовке России к полномасштабному вторжению в Украину и пытались предупредить об этом Киев и союзников, но эти сигналы и оценки были проигнорированы или поставлены под сомнение как в Европе, так и в самом Киеве.
Также мы рассказывали, что в первые часы полномасштабного вторжения Зеленский звонил британскому премьеру Джонсону и просил его попытаться убедить Путина прекратить агрессию.