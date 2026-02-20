У берегов популярного острова обнаружили ядовитые морские организмы

Власти оперативно закрыли ряд пляжей и предупредили отдыхающих о риске.

У северного побережья Тенерифе зафиксировали появление португальских корабликов - ядовитых морских организмов с длинными щупальцами, способными вызвать сильнейшие ожоги. Об этом пишет BILD.

Отмечается, что власти оперативно закрыли ряд пляжей и предупредили отдыхающих о риске.

Муниципалитет Гарачико на севере острова сообщил о находках в своей акватории и рекомендовал временно отказаться от купания. Под наблюдение также взят популярный пляж Санта-Крус-де-Тенерифе. Из-за волнорезов и слабых течений эти организмы могут дольше задерживаться у берега.

По данным местных СМИ, один человек уже пострадал от контакта с таким корабликом и был госпитализирован из-за сильной боли. Власти обещают открыть пляжи после того, как опасные морские обитатели покинут прибрежную зону.

