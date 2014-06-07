Порошенко обещает как можно скорее подписать Соглашение об ассоциации с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства Петр Порошенко заявил в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде Украины.

“Европейский выбор - это сердце нашего национального идеала, это выбор, сделанный нашими предками. Что нам нужно конкретно сделать, чтобы жить свободно, чтобы жить безбедно, жить в мире и безопасности. Это все написано в Соглашении о политической ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС. Многие из вас вместе со мной присоединились к составлению этого документа. Теперь мечтаю воплотить его в жизнь. Но из этого нам надо как можно быстрее, я подчеркиваю, подписать экономическую часть соглашения. Дорогие друзья, моя ручка уже в руках, и я уже готов. И как только ЕС примет соответствующее решение - подпись украинского президента мгновенно появится под этим судьбоносным документом”, - подчеркнул Порошенко.Читайте такжеСостоялась инаугурация пятого президента Украины: курс на ЕС и мирный план для Донбасса

Он отметил, что то же самое касается скорейшего введения безвизового режима для украинцев с ЕС.

«Мы уже завершили первый этап безвизового режима, и очень быстро завершим второй, чтобы с 1 января 2015 года украинские граждане имели возможность без виз путешествовать по Европе», - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что «Соглашение об ассоциации мы рассматриваем лишь как первый шаг к полноправному членству Украины в Европейском Союзе».

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года по просьбе украинской стороны. ЕС в одностороннем порядке отменил импортные пошлины на украинские товары в пакете общей помощи Украине, от чего Киев выигрывает почти 500 млн евро в год. Экономическая часть соглашения включает положение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

29 мая и. о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица сообщил, что Украина намерена провести консультации с ЕС по оперативному подписание Соглашения об ассоциации в полном объеме.

«Планировалось подписание Соглашения об ассоциации на 27 июня. Это день, когда планировалось подписание подобных документов с Молдовой и Грузией. Но, как вы знаете, избранный президент Порошенко выразил желание подписать этот документ скорее. Нам нужно провести консультации с ЕС, насколько быстрее мы можем этот документ подписать», - сказал Дещица.

4 июня президент Совета ЕС Херман Ван Ромпей заявил, что ЕС и Украина подпишут часть Соглашения об ассоциации, как осталась, „позднее” 27 июня.

5 июня президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу подтвердил позицию Евросоюза завершить скорейшее подписание с Украиной Соглашения об ассоциации.