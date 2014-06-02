ЦИК объявила Порошенко президентом Украины

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседании комиссия по результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий установила официальные результаты внеочередных выборов президента Украины, которые состоялись 25 мая.

Официальные результаты установлены на основании подписанного протокола о результатах выборов президента. Протокол подписали все 15 членов ЦИК.

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Соответствующий протокол был подписан в 17 часов 14 минут. После чего председатель ЦИК Михаил Охендовский зачитал окончательные данные по голосованию и в 17.22 объявил победителем Порошенко.

"Избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Петр Алексеевич Порошенко, 1965 года рождения, народный депутат Украины, проживает в Киеве, беспартийный, выдвинут путем самовыдвижения", - сказал глава ЦИК.

Он также отметил, что в ЦИК отсутствуют какие-либо жалобы, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования, а также у ЦИК есть сообщения от всех апелляционных судов об отсутствии у них на рассмотрении дел, которые могли бы повлиять на установленные результаты выборов.

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Согласно результатам, обнародованным ЦИК, Порошенко получил 54,7% голосов избирателей (за него проголосовали 9 млн 857 тыс. 308 граждан), Юлия Тимошенко - 12,81% (2 млн 310 тыс. 50), Олег Ляшко - 8,32% (1 млн 500 тыс. 377), Анатолий Гриценко - 5,48% (989 тыс. 29), Сергей Тигипко - 5,23% (943 тыс. 430), Михаил Добкин - 3,03% (546 тыс. 138), Вадим Рабинович - 2,25% (406 тыс. 301).

Согласно официальным результатам ЦИК, Петр Порошенко получил 54,7% голосов избирателей, Юлия Тимошенко - 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолий Гриценко - 5,48%, Сергей Тигипко - 5,23%, Михаил Добкин - 3,03%, Вадим Рабинович - 2,25%.

Остальные кандидаты на пост президента получили менее 2% голосов избирателей.

Напомним, по закону о выборах президента, официальные результаты выборов президента объявляет председательствующий на заседании ЦИК. Новоизбранный президент вступает в полномочия с момента принятия присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.

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Внеочередные выборы президента Украины состоялись 25 мая 2014 года.

Как сообщал УНИАН, Президент США Барак Обама, Канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель, Президент Франции Франсуа Олланд и ряд других мировых политиков поздравили Петра Порошенко с высоким результатом на выборах президента Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президентские выборы в Украине прошли «не без проблем», но в целом РФ считает это позитивным шагом.

Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович выехал из Киева вечером 21 февраля, после подписания соглашения с оппозицией, которое должно было урегулировать политический кризис. Соглашение было подписано с участием министров иностранных дел Польши, Германии и Франции.

В тот же день вечером часть митингующих заявила, что не признает этот документ, и стала требовать немедленной отставки Януковича.

В субботу, 22 февраля, Верховная Рада устранила Януковича с должности Президента. Он назвал это государственным переворотом. Точное местонахождение Януковича не известно до сих пор.

Вместе с Януковичем покинули страну его сыновья – бизнесмен Александр Янукович и народный депутат Виктор Янукович.

Генеральная прокуратура Украины расследует 4 уголовных производства в отношении Януковича. По словам и.о. генпрокурора Олега Махницкого, уголовные производства открыты за превышение власти и служебных полномочий.

Януковича и его окружение также обвиняют в дестабилизации ситуации на востоке страны.