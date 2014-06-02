ЦИК объявила Порошенко президентом Украины
Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты внеочередных выборов президента Украины 25 мая 2014 года.
Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседании комиссия по результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий установила официальные результаты внеочередных выборов президента Украины, которые состоялись 25 мая.
Официальные результаты установлены на основании подписанного протокола о результатах выборов президента. Протокол подписали все 15 членов ЦИК.
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Соответствующий протокол был подписан в 17 часов 14 минут. После чего председатель ЦИК Михаил Охендовский зачитал окончательные данные по голосованию и в 17.22 объявил победителем Порошенко.
"Избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Петр Алексеевич Порошенко, 1965 года рождения, народный депутат Украины, проживает в Киеве, беспартийный, выдвинут путем самовыдвижения", - сказал глава ЦИК.
Он также отметил, что в ЦИК отсутствуют какие-либо жалобы, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования, а также у ЦИК есть сообщения от всех апелляционных судов об отсутствии у них на рассмотрении дел, которые могли бы повлиять на установленные результаты выборов.
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Согласно результатам, обнародованным ЦИК, Порошенко получил 54,7% голосов избирателей (за него проголосовали 9 млн 857 тыс. 308 граждан), Юлия Тимошенко - 12,81% (2 млн 310 тыс. 50), Олег Ляшко - 8,32% (1 млн 500 тыс. 377), Анатолий Гриценко - 5,48% (989 тыс. 29), Сергей Тигипко - 5,23% (943 тыс. 430), Михаил Добкин - 3,03% (546 тыс. 138), Вадим Рабинович - 2,25% (406 тыс. 301).
Согласно официальным результатам ЦИК, Петр Порошенко получил 54,7% голосов избирателей, Юлия Тимошенко - 12,81%, Олег Ляшко - 8,32%, Анатолий Гриценко - 5,48%, Сергей Тигипко - 5,23%, Михаил Добкин - 3,03%, Вадим Рабинович - 2,25%.
Остальные кандидаты на пост президента получили менее 2% голосов избирателей.
Напомним, по закону о выборах президента, официальные результаты выборов президента объявляет председательствующий на заседании ЦИК. Новоизбранный президент вступает в полномочия с момента принятия присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.
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Внеочередные выборы президента Украины состоялись 25 мая 2014 года.
Как сообщал УНИАН, Президент США Барак Обама, Канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель, Президент Франции Франсуа Олланд и ряд других мировых политиков поздравили Петра Порошенко с высоким результатом на выборах президента Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президентские выборы в Украине прошли «не без проблем», но в целом РФ считает это позитивным шагом.
Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович выехал из Киева вечером 21 февраля, после подписания соглашения с оппозицией, которое должно было урегулировать политический кризис. Соглашение было подписано с участием министров иностранных дел Польши, Германии и Франции.
В тот же день вечером часть митингующих заявила, что не признает этот документ, и стала требовать немедленной отставки Януковича.
В субботу, 22 февраля, Верховная Рада устранила Януковича с должности Президента. Он назвал это государственным переворотом. Точное местонахождение Януковича не известно до сих пор.
Вместе с Януковичем покинули страну его сыновья – бизнесмен Александр Янукович и народный депутат Виктор Янукович.
Генеральная прокуратура Украины расследует 4 уголовных производства в отношении Януковича. По словам и.о. генпрокурора Олега Махницкого, уголовные производства открыты за превышение власти и служебных полномочий.
Януковича и его окружение также обвиняют в дестабилизации ситуации на востоке страны.