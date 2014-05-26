Сбежавший Янукович заявил, что уважает выбор украинцев
Бывший президент Виктор Янукович заявил, что уважает выбор, сделанный украинским народом на досрочных выборах президента страны.
При этом он подчеркнул, что для легитимности этих выборов необходимо участие населения Юго-Востока.
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"Прошли внеочередные выборы президента Украины. Вне зависимости от того, в каком регионе и какой процент населения пришел голосовать, какой вы сделали выбор - я этот выбор, сделанный в самое трудное время для нашей родины, уважаю, - говорится в заявлении Виктора Януковича, передает ИТАР-ТАСС.
"Но хочу отметить, что для легитимности выборов и легитимности самого президента необходимо участие Юго-Востока нашей страны. Многие избиратели этих регионов были оскорблены и унижены действиями нелегитимной «власти», которая пришла в результате военного переворота", - сказал Виктор Янукович.