Сбежавший Янукович заявил, что уважает выбор украинцев

При этом он подчеркнул, что для легитимности этих выборов необходимо участие населения Юго-Востока.

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"Прошли внеочередные выборы президента Украины. Вне зависимости от того, в каком регионе и какой процент населения пришел голосовать, какой вы сделали выбор - я этот выбор, сделанный в самое трудное время для нашей родины, уважаю, - говорится в заявлении Виктора Януковича, передает ИТАР-ТАСС.

"Но хочу отметить, что для легитимности выборов и легитимности самого президента необходимо участие Юго-Востока нашей страны. Многие избиратели этих регионов были оскорблены и унижены действиями нелегитимной «власти», которая пришла в результате военного переворота", - сказал Виктор Янукович.