Россия будет работать с Порошенко, если он перестанет называть бандитов "террористами"
13:43, 27 мая 2014Политика
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Избранный президентом Украины Петр Порошенко найдет серьезного партнера в лице России, если наладит диалог в стране и перестанет использовать ярлыки «сепаратисты» и «террористы».
Сергей Лавров назвал условия, при которых Россия станет работать с Порошенко / REUTERS
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, от Парламентской ассамблеи Совета Европы завершили оценки выборов призывом к Петру Порошенко обеспечить начало настоящего, подлинного диалога со всеми на юго-востоке Украины и призвали его не использовать ярлыки типа «сепаратисты» и «террористы», а наладить диалог», - сказал Сергей Лавров.
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Он рассчитывает, что избранный президент Украины будет действовать в интересах всего украинского народа. «Если это будет так, то он найдет в нас серьезного партнера», - подчеркнул министр иностранных дел России.
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