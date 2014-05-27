Россия будет работать с Порошенко, если он перестанет называть бандитов "террористами"

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, от Парламентской ассамблеи Совета Европы завершили оценки выборов призывом к Петру Порошенко обеспечить начало настоящего, подлинного диалога со всеми на юго-востоке Украины и призвали его не использовать ярлыки типа «сепаратисты» и «террористы», а наладить диалог», - сказал Сергей Лавров.

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Он рассчитывает, что избранный президент Украины будет действовать в интересах всего украинского народа. «Если это будет так, то он найдет в нас серьезного партнера», - подчеркнул министр иностранных дел России.