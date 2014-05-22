По факту боя под Волновахой открыли дело по статьям "теракт" и "служебная халатность"

Прокуратура подтверждает нападение боевиков на отряд украинских военных в районе регионального ландшафтного парка "Форест парк" в Донецкой области, начато расследование. Об этом "ОстроВу" сообщил пресс-секретарь прокуратуры Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере Павел Аксенов.

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"Да, было нападение на блокпост. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 258 (Террористический акт, который привел к гибели людей) и часть 2 статьи 425 (служебная халатность) УК Украины", - сказал Павел Аксенов.

Количество жертв и раненных в пресс-службе не уточнили.

По информации источников "ОстроВа", речь идет о 25 раненых, что касается убитых, то по разной информации от источников в правоохранительных органах -цифра уже превысила 20 человек.