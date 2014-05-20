В Горловке боевики напали на управление химзавода
08:40, 20 мая 2014Политика
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Вооруженная группа похитила несколько компьютеров и автомобилей.
На Донбассе продолжается террор, боевики грабят местные предприятия / REUTERS
Группа вооруженных лиц совершила нападение на производственное управление ГП «Трансаммиак» в Горловке 19 мая.
Об этом сообщает пресс-служба Горловского городского совета.
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"Было похищено несколько единиц автомобильной и компьютерной техники. Нанесен ущерб зданию", - отмечается в сообщении.
В управлении гражданской защиты населения сообщают, на работу управления произошедшее ЧП не повлияло. В настоящее время перекачка аммиака не производится в связи с остановкой производства концерном «Стирол». Угрозы жизни и здоровью горловчан нет.
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