Журналист: Финдиректор "Метинвеста" скрывает, что он выпускник Академии ФСБ

"О чем умалчивает сайт компании Рината Ахметова "Метинвест"? Он умалчивает об образовании, которое получил финансовый директор Метинвеста Алексей Кутепов", - сообщает журналист Сергей Лещенко в своем блоге.

По его словам, на сайте в разделе "О компании" нет данных об образовании финдиректора Алексея Кутепова, в отличие от других топ-менеджеров.

"У кого-то это London School of Business, у кого-то Texas A&M University, у кого-то Міжнародний інститут менеджменту, у кого-то The University of Iowa College of Law. И только у господина Кутепова – главного финансиста Ахметова в металлургии – отсутствует название учебного заведения", - подчеркивает Лещенко.

"На помощь приходит социальная сеть LinkedIn, которая сообщает, что второе лицо в корпорации Ахметова является выпускником... Академии ФСБ России", - пишет Лещенко.

По словам журналиста, в своем новом профайле, где Кутепов фигурирует как руководитель Метинвеста, упоминаний об Академии ФСБ нет. Но на старой странице, которую он завел, когда работал в российской корпорации "Сибур" соратника Путина Геннадия Тимченко, упоминание об Академии ФСБ осталось.

"Можно допустить, что господин Кутепов не был завербован ФСБ, обучаясь в их Академии. Но тогда непонятно, почему "Метинвест" скрывает образование, полученное их руководителем?", - задается вопросом Лещенко.