Журналист: Финдиректор "Метинвеста" скрывает, что он выпускник Академии ФСБ
Журналист "Украинской правды" сообщает, что финансовый директор компании Метинвест является выпускником Академии ФСБ России.
"О чем умалчивает сайт компании Рината Ахметова "Метинвест"? Он умалчивает об образовании, которое получил финансовый директор Метинвеста Алексей Кутепов", - сообщает журналист Сергей Лещенко в своем блоге.
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По его словам, на сайте в разделе "О компании" нет данных об образовании финдиректора Алексея Кутепова, в отличие от других топ-менеджеров.
"У кого-то это London School of Business, у кого-то Texas A&M University, у кого-то Міжнародний інститут менеджменту, у кого-то The University of Iowa College of Law. И только у господина Кутепова – главного финансиста Ахметова в металлургии – отсутствует название учебного заведения", - подчеркивает Лещенко.
"На помощь приходит социальная сеть LinkedIn, которая сообщает, что второе лицо в корпорации Ахметова является выпускником... Академии ФСБ России", - пишет Лещенко.
По словам журналиста, в своем новом профайле, где Кутепов фигурирует как руководитель Метинвеста, упоминаний об Академии ФСБ нет. Но на старой странице, которую он завел, когда работал в российской корпорации "Сибур" соратника Путина Геннадия Тимченко, упоминание об Академии ФСБ осталось.
"Можно допустить, что господин Кутепов не был завербован ФСБ, обучаясь в их Академии. Но тогда непонятно, почему "Метинвест" скрывает образование, полученное их руководителем?", - задается вопросом Лещенко.