Боевики решили не отменять "референдум" 11 мая
13:09, 08 мая 2014Политика
2 0
Депутаты самопровозглашенной "Донецкой народной республики" отказались переносить незаконный референдум о суверенитете региона 11 мая.
Боевики решили не отменять референдум 11 мая / REUTERS
Соответствующее решение было принято на собрании депутатов в Донецке 8 мая единогласно. За проголосовали 78 депутатов.Об этом РБК-Украина сообщил один из лидеров ДНР Андрей Пургин.
"Это не наше решение, это решение народа Донбасса. Народ Донбасса получил шанс совершить подвиг, и мы не имеем права лишать его этого шанса", - заявил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter