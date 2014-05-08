Боевики решили не отменять "референдум" 11 мая

13:09, 08 мая 2014
Политика
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Депутаты самопровозглашенной "Донецкой народной республики" отказались переносить незаконный референдум о суверенитете региона 11 мая.

Донецк / REUTERS

Соответствующее решение было принято на собрании депутатов в Донецке 8 мая единогласно. За проголосовали 78 депутатов.Об этом РБК-Украина сообщил один из лидеров ДНР Андрей Пургин.

"Это не наше решение, это решение народа Донбасса. Народ Донбасса получил шанс совершить подвиг, и мы не имеем права лишать его этого шанса", - заявил он.

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