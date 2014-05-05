В городе Смела на Черкасщине запретили использование российской символики
23:15, 05 мая 2014Политика
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В городе Смела Черкасской области на сессии горсовета приняли решение о запрете использования символики Российской Федерации любым способом на территории города.
Депутаты также просят жителей города воздержаться от использования георгиевских лент
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Смелянской горсовета, депутаты также обратились к жителям города с призывом воздержаться от использования георгиевских лент.
Как говорится в решении Смелянской горсовета, «...в связи со сложной общественно-политической ситуацией в Украине, временной оккупацией Автономной Республики Крым, проявлениями сепаратизма, захватами государственных учреждений в юго-восточных районах Украины ... запретить использование символики Российской Федерации любым способом».
Также депутаты призвали горотдел милиции обратить особое внимание на усиление борьбы с любыми проявлениями сепаратизма на территории города.
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