В городе Смела на Черкасщине запретили использование российской символики



Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Смелянской горсовета, депутаты также обратились к жителям города с призывом воздержаться от использования георгиевских лент.

Как говорится в решении Смелянской горсовета, «...в связи со сложной общественно-политической ситуацией в Украине, временной оккупацией Автономной Республики Крым, проявлениями сепаратизма, захватами государственных учреждений в юго-восточных районах Украины ... запретить использование символики Российской Федерации любым способом».

Также депутаты призвали горотдел милиции обратить особое внимание на усиление борьбы с любыми проявлениями сепаратизма на территории города.