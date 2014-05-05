Общественная палата РФ намерена подать иск в ЕСПЧ против Украины

Об этом рассказал член Общественной палаты Георгий Федоров, сообщает Лента. ру со ссылкой на «Известия».

По мнению Федорова, в Украине массово нарушают права человека. О деталаях иска будет объявлено 6 мая на пресс-конференции, в которой будут участвовать представители Харькова, Одессы.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе состоялись столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли люди.Читайте такжеПричиной пожара в Доме профсоюзов в Одессе могли стать "коктейли Молотова" террористов

По последним данным, в Одессе после вчерашних столкновений в больницы обратились 214 пострадавших, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибли 46 человек.

По данным СБУ, столкновения и беспорядки в Одессе с участием представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.