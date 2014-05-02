Жителей Славянска зовут в центр города записывать видео для Путина и становиться "живым щитом"

Сепаратисты в Славянске зовут жителей города прийти на главную площадь, чтобы сделать видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о "помощи".

Separatist ham radio calling on people of Славянска-to come to main square "to make a video appeal to V.V. Putin for help." #Ukraine - Simon Shuster (@shustry) May 2, 2014

Об этом сообщил журналист Саймон Шустер в своем Twitter.

Вместе с тем сообщается, что жители Славянска не спешат на призыв террористов идти в центр города для обращения к Путину, передает Украинская правда.

радует, что жители славянска не спешат по призыву террористов ломится в центр города для обращения к путину, пусть ищут других дураков - невероятный мяу (@juliyvchirkov) May 2, 2014

В свою очередь организатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает, что террористы активно используют в качестве "живого щита" мирное население.

Сообщение by Dmitry Tymchuk.