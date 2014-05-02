Жителей Славянска зовут в центр города записывать видео для Путина и становиться "живым щитом"

11:20, 02 мая 2014
Политика
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Террористы зовут жителей Славянская обратиться к Путину за  "помощью".

славянск / elise.com.ua

Сепаратисты в Славянске зовут жителей города прийти на главную площадь, чтобы сделать видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о "помощи".

Об этом сообщил журналист Саймон Шустер в своем Twitter.

Вместе с тем сообщается, что жители Славянска не спешат на призыв террористов идти в центр города для обращения к Путину, передает Украинская правда.

В свою очередь организатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает, что террористы активно используют в качестве "живого щита" мирное население.

Сообщение by Dmitry Tymchuk.

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