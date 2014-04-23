Один из лидеров сепаратистов обвинил Украину в нарушении Женевских договоренностей

Об этом сообщают "РИА Новости".

В частности, в сообщении сказано, что лидер сепаратистов прокомментировал заявление Александра Турчинова о необходимости возобновления активной фазы антитеррористической в восточных регионах страны следующим образом:

"Киевская сторона первой вероломно нарушила женевские соглашения, обстреляв в пасхальную ночь наш блокпост в Былбасовке. Напомню, погибли три человека, в том числе мой друг Павел Павелко, двое были ранены. Только вчера прошли их похороны, собрался весь город. Во время поисковых мероприятий после перестрелки мы нашли два тела и первые заявили о находке. Вчера выяснилось, что один из них — Владимир Рыбак, и теперь киевская сторона цинично использует этот факт для возобновления боевых действий. Не мы нарушили соглашения, но мы готовы", - сказал он.

Читайте такжеРасстрел в Славянске: Новые версии следствия

Что касается начала проведения антитеррористической операции, лидер сепаратистов отметил, что местное население о ее начале оповестят при помощи колоколов городских церквей. Также "народный мэр" Славянска дал мирному населению города несколько советов по сохранению жизни, в случае проведения очередной антитеррористической операции.

"Поскольку авиация не будет задействована, тяжелая артиллерия тоже, люди пускай остаются по своим домам. При городских боях желательно лечь на пол то ли под стол, то ли под кровать, чтобы не засыпало осколками стекла и не попали случайные пули. Естественно, на улицах никаких мирных жителей не должно бать", - добавил он.

Следует отметить, ранее УНИАН сообщал, что в Славянске за прошедшие десять дней, с 12 по 22 апреля, за медицинской помощью обратились 12 пострадавших с огнестрельными ранениями.