В Славянске за прошедшие десять дней - 12 пострадавших с огнестрельными ранениями

Об этом сообщила начальник отдела здравоохранения Славянского городского совета Елена Джим. По ее словам, все лечебно-профилактические учреждения города работают в штатном режиме, передают Новости Донбаса.

Как сообщила Джим, из госпитализированных в настоящее время в лечебных учреждениях Славянска пребывает семь человек. Они получают все необходимое лечение в полном объеме. Двое пострадавших, в связи с тяжестью состояния, переведены в лечебные учреждения Донецка и один человек находится на лечении в Харькове.Читайте такжеВ Горловке мужчина в кафе расстрелял двух человек

Один пострадавший уже выписан из больницы в связи с выздоровлением. По официальным данным, один человек умер спустя 10 минут после поступления в травматологическое отделение больницы им. Ленина, сообщает slavgorod.com.ua.