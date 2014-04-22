Папа Римский назначил встречу Яценюку

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на ватиканский блог Il Sismografo, аудиенция Яценюку была назначена после неоднократных призывов понтифика к разрешению конфликта в Украине.

Так, во время традиционного пасхального обращения «Граду и миру», состоявшегося 20 апреля, папа Франциск выразил надежду на диалог и прекращение конфликта во благо будущего украинского народа.

Читайте такжеПапа Римский поздравил христиан с Пасхой и пожелал примирения в Украине«Воскресение Христово в этом году мы празднуем с Церквями, которые следуют Юлианскому календарю. Вместе молимся за успех усилий, направленных на примирение в Украине, за то, чтобы все вовлеченные стороны при международной поддержке предприняли все возможное для недопущения насилия и для установления диалога во благо будущего этой страны», — заявил тогда понтифик.