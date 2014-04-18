В Женеве Лавров не признал наличия российских военных на востоке Украины - Дещица

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица на пресс-брифинге сегодня в Киеве.

“Мы обсуждали этот вопрос, мы боролись, у нас были доказательства, но не было необходимости представлять эти доказательства господину Лаврову, потому что он с самого начала отрицал, что Россия вовлечена во все это”, - сказал Дещица.

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При этом он отметил, что ранее Россия также говорила, что она не причастна к событиям в Крыму, но вчера президент России Владимир Путин подтвердил, что там были российские войска.

“Мы верим, что есть дипломатические пути, средства для деэскалации ситуации и перевода разрешения конфликта в мирное русло”, - сказал Дещица.

Как сообщалось, 17 апреля в Женеве состоялась встреча по преодолению кризиса в Украине, в которой принимали участие исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Дещица, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Результатом встречи стало подписание документа о совместных усилиях руководства России, США, Евросоюза и Украины по урегулированию напряженной ситуации в Украине.