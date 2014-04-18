В Женеве Лавров не признал наличия российских военных на востоке Украины - Дещица
На четырехсторонней встрече в Женеве министр иностранных дел России Сергей Лавров не признал наличия российских военных на востоке Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица на пресс-брифинге сегодня в Киеве.
“Мы обсуждали этот вопрос, мы боролись, у нас были доказательства, но не было необходимости представлять эти доказательства господину Лаврову, потому что он с самого начала отрицал, что Россия вовлечена во все это”, - сказал Дещица.
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При этом он отметил, что ранее Россия также говорила, что она не причастна к событиям в Крыму, но вчера президент России Владимир Путин подтвердил, что там были российские войска.
“Мы верим, что есть дипломатические пути, средства для деэскалации ситуации и перевода разрешения конфликта в мирное русло”, - сказал Дещица.
Как сообщалось, 17 апреля в Женеве состоялась встреча по преодолению кризиса в Украине, в которой принимали участие исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Дещица, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Результатом встречи стало подписание документа о совместных усилиях руководства России, США, Евросоюза и Украины по урегулированию напряженной ситуации в Украине.