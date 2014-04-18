Кремль запланировал независимость Юго-Восточной Украины на 21 апреля - депутат Бундестага

Россия причастна к сепаратистам на Востоке Украины и запланировала провозглашение независимости юго-восточных областей на 21 апреля.

Об этом в интервью немецкому журналу Focus рассказал член немецко-украинской парламентской группы и член комитета по международным делам Бундестага Карл-Георг Вельман, передает ТСН.ua.

"В Кремле есть планы, согласно которым уже 21 апреля юго-восточные области Украины должны объявить о своей независимости, после чего новую страну признает Россия", - сказал немецкий политик.

Читайте такжеПутин скучает по территориям, которые ему никогда не принадлежали - Яценюк

Он добавил, что в Москве убеждены в необратимости этого процесса. При этом на Западе не знают, как отреагировать на сепаратизм в Украине.

"Никто же не знает, ограничится Россия Донецком, пойдет в наступление на Киев и Львов. НАТО уже дало понять, что воевать мы не будем. Но я убежден, что россияне не настолько крутые, чтобы угрожать странам, которые входят в НАТО. Они не вторгнутся на территорию Балтии", - сказал Вельман.

Читайте такжеПутин заговорил о царских временах и назвал юго-восточную Украину «Новороссией»

Он также отметил, что с точки зрения логики, Владимир Путин тоже должен стремиться к стабильности в Украине. Москва видит достижения этой цели в федерализации Украины. Вельман замечает, что Киев гипотетически мог бы подумать о таком варианте смены строя своей страны. Но не за моделью, которую пытается навязать Россия.

Читайте такжеТуск об Украине: Очень трудно думать об оптимистичном сценарии

"Вполне разумным была бы федерализация по немецкому примеру", - считает немецкий политик, при этом отметив, что Россия сейчас действует не рационально. Поэтому стабилизирует ли Украину федерализация, однозначно тоже сказать трудно.

Напомним, что вчера в Женеве дипломаты восемь часов договаривались, чтобы сепаратисты на Востоке сложили оружие.