Россия поручила сепаратистам убить 100-200 человек, чтобы был повод ввести танки - СБУ
15:42, 16 апреля 2014Политика
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Служба безопасности Украины перехватила переговоры сотрудников российских спецслужб с сепаратистами, которые действуют на востоке Украины, в ходе которых им ставится задача убить 100-200 человек, чтобы создать повод для введения российских войск.
Пророссийский боевик / Reuters
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил один из руководителей департамента контрразведки СБУ Виталий Найда.
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«Перехваченные переговоры свидетельствуют о том, как не обидно, что страна, которая декларирует себя как братская, говорит о необходимости пролития крови на украинских улицах и ставит задачи, что надо убить 100-200 человек, чтобы через полтора часа на территорию Украины вошли российские танки и бронетранспортеры”, - сказал он.
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