Россия поручила сепаратистам убить 100-200 человек, чтобы был повод ввести танки - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил один из руководителей департамента контрразведки СБУ Виталий Найда.

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«Перехваченные переговоры свидетельствуют о том, как не обидно, что страна, которая декларирует себя как братская, говорит о необходимости пролития крови на украинских улицах и ставит задачи, что надо убить 100-200 человек, чтобы через полтора часа на территорию Украины вошли российские танки и бронетранспортеры”, - сказал он.