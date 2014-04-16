"Мирные жители Славянска" мгновенно освоили вождение БМД
14:06, 16 апреля 2014Политика
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"Обычные жители Славянска" в камуфляже, с тяжелым вооружением и российским акцентом, в руках которых оказалась украинская военная техника, профессионально умеют ею управлять.
Украинские БМП с российским флагом / twitter.com/euromaidan/
На выложенной в сети видеозаписи видно, как они проделывают трюки на захваченной технике, показывая профессиональный уровень вождения сложной боевой машины.
Это происходило около кафе "Белая ночь" в Славянске.
Сегодня начала появляться противоречивая информация о захвате украинской бронетехники в Краматорске. По одной версии, украинские солдаты сами сдали БМП после того, как их заблокировали на дороге и даже перешли на сторону сепаратистов.
По версии Минобороны, никакого захвата не было, а все фото и видео являются подделками.
Как заявил нардеп Соболев, сдача бронетехники российским боевикам являются тактической хитростью.
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