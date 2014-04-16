"Мирные жители Славянска" мгновенно освоили вождение БМД

На выложенной в сети видеозаписи видно, как они проделывают трюки на захваченной технике, показывая профессиональный уровень вождения сложной боевой машины.

Это происходило около кафе "Белая ночь" в Славянске.

Сегодня начала появляться противоречивая информация о захвате украинской бронетехники в Краматорске. По одной версии, украинские солдаты сами сдали БМП после того, как их заблокировали на дороге и даже перешли на сторону сепаратистов.

По версии Минобороны, никакого захвата не было, а все фото и видео являются подделками.

Как заявил нардеп Соболев, сдача бронетехники российским боевикам являются тактической хитростью.