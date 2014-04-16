Бронетехника на востоке не захвачена, а "партизанским методом проникла к боевикам" - Соболев
Украинские БТР на востоке Украины не захвачены, а партизанским методом проникли на территорию, которую контролируют российские боевики.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге и.о. председателя фракции “Батькивщина” Сергей Соболев.
Он отметил, что скоро будет сообщение пресс-службы Минобороны о том, что “это наши вооруженные подразделения использовали партизанский метод проникновения непосредственно в те части, которые на сегодняшний день контролировались военными подразделениями Российской Федерации, и теми сепаратистами, которые ими финансируются”.
Соболев отметил, что это официальная информация, которую предоставил и.о. министра обороны.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром ряд местных СМИ на востоке Украины сообщили, что в Краматорске 6 БМП украинской армии окружили местные жители, после чего военные якобы «перешли на сторону повстанцев» и с российскими флагами отправились в город Славянск. В СМИ также появилось видео, где движется колонна танков с российскими флагами.
Читайте такжеВ сети появилось видео, как в Краматорске сепаратисты захватили украинскую бронетехникуУНИАН обратился за комментарием к Минобороны и там опровергли информацию, что в Краматорске передвигается российская бронетехника, а украинские бронемашины захвачены сепаратистами и российскими войсками.
Как отметил и. о. начальника управления печати и информации Богдан Сеник, фото и видео, якобы подтверждающие эти факты, "является фейком". Он добавил, что на фотографиях затерты номера на технике, а видео снято совсем в другом месте.