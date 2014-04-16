Бронетехника на востоке не захвачена, а "партизанским методом проникла к боевикам" - Соболев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге и.о. председателя фракции “Батькивщина” Сергей Соболев.

Он отметил, что скоро будет сообщение пресс-службы Минобороны о том, что “это наши вооруженные подразделения использовали партизанский метод проникновения непосредственно в те части, которые на сегодняшний день контролировались военными подразделениями Российской Федерации, и теми сепаратистами, которые ими финансируются”.

Соболев отметил, что это официальная информация, которую предоставил и.о. министра обороны.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром ряд местных СМИ на востоке Украины сообщили, что в Краматорске 6 БМП украинской армии окружили местные жители, после чего военные якобы «перешли на сторону повстанцев» и с российскими флагами отправились в город Славянск. В СМИ также появилось видео, где движется колонна танков с российскими флагами.

Читайте такжеВ сети появилось видео, как в Краматорске сепаратисты захватили украинскую бронетехникуУНИАН обратился за комментарием к Минобороны и там опровергли информацию, что в Краматорске передвигается российская бронетехника, а украинские бронемашины захвачены сепаратистами и российскими войсками.

Как отметил и. о. начальника управления печати и информации Богдан Сеник, фото и видео, якобы подтверждающие эти факты, "является фейком". Он добавил, что на фотографиях затерты номера на технике, а видео снято совсем в другом месте.