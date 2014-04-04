Суд отменил решение о назначении Поклонской и. о. прокурора Крыма

Постановлением Окружного административного суда Киева удовлетворен иск исполняющего обязанности генерального прокурора Украины Олега Махницкого и признано противоправным и отменено решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от 10 марта 2014 года № 1726-6/14, которым исполнение обязанностей прокурора Автономной Республики Крым возложено на Наталью Поклонскую.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении представительства в суде, защиты интересов граждан и государства при исполнении судебных решений Генпрокуратуры.

Решая спор, суд исходил из положений Конституции Украины, согласно которым прокуратура Украины представляет единую систему (ст. 121), а организация и порядок деятельности ее органов определяются законом (ст. 123). Эти конституционные положения не допускают никаких исключений относительно урегулирования правовыми актами Верховной Рады АР Крым организации и порядка деятельности органов прокуратуры, назначения на должность и освобождения от должности прокурора АР Крым.

В таких обстоятельствах суд пришел к заключению об обоснованности доводов иска относительно исключительных полномочий генерального прокурора Украины назначать прокурора АР Крым по согласованию с Верховной Радой Крыма.

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«Обжалуемое решение Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым нарушает правовые основы деятельности прокуратуры, принципы единства и централизации ее системы, принято вне рамок правового поля, с превышением полномочий, определенных законодательством Украины», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Махницкий подал иск в Окружной админсуд Киева о признании противоправным и отмене решения Президиума Верховной Рады АРК, которым исполнение обязанностей прокурора Автономной Республики Крым возложено на Поклонскую.

20 марта в ГПУ заявили, что за нарушение Присяги работника прокуратуры, совершение проступка, порочащего честь работника органов прокуратуры, Поклонская приказом руководителя Генеральной прокуратуры Украины уволена из органов прокуратуры и лишена классного чина «советник юстиции». В ведомстве обращают внимание на то, что в отношении Поклонской за соучастие в действиях, направленных на захват государственной власти, начато уголовное производство.

17 марта Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о задержании и приводе в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей самопровозглашенного прокурора АР Крым, гражданки Украины Поклонской.

Также напоминается, что эта гражданка Украины подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).