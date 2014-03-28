ГПУ открыла уголовное дело относительно остановки работы метро в Киеве 18 - 20 февраля

"Управление правозащитной деятельности, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта Генеральной прокуратуры Украины провело проверку законности действий должностных лиц Киевской городской государственной администрации и КП «Киевский метрополитен» о приостановлении работы станций метрополитена 18 февраля 2014 года", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что бывшие чиновники КГГА и КП«Киевский метрополитен» вошли в преступный сговор между собой с целью препятствование проведению мирных собраний граждан, которые происходили на площади Независимости.Читайте такжеВ Киеве из-за массовые беспорядки закрыто 4 центральные станции метро

Для реализации своей цели, служащие Киевской горгосадминистрации 18 февраля выдали отдельное поручение с требованием немедленно остановить работу всех станций Киевского метрополитена, что и сделали должностные лица КП «Киевский метрополитен».

"В результате преступных действий указанных лиц в городе Киеве была полностью прекращена работа метрополитена с 15 ч 55 мин 18.02.2014 до 17 ч. 05 мин. 20.02.2014 года. По приведенным фактам Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) и ст. 340 (Незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) Уголовного кодекса Украины", - сообщает ГПУ.