В Запорожье митинговали за Украину в десять раз больше людей, чем за Россию
Два митинги состоялись в Запорожье: один на поддержку единства Украины , другой - прорусский. На обоих мероприятиях, ради избежания провокаций и столкновений, дежурила милиция.
Проукраинский митинг собрал более тысячи активистов. Они развернули 35-метровый флаг Украины, как символ того, что Запорожье является украинским городом, передает 5 канал.
Участники акции говорят - не нуждаются в помощи российских войск.
"Запорожье уже показало, что мы - украинский город, и в принципе, большинство жителей Запорожья проукраинские. Но мы очень волнуемся, чтобы у нас не было заезжих "актеров". Координируемся между собой, мы увеличиваем нашу численность, мы дежурим по городу, так же - вместе с милицией", - отметил Илья Волошин, самооборонец Запорожье.
В то же время, пророссийски настроенных активистов было в десять раз меньше - около сотни. Участники выражали недовольство нынешней властью и требовали референдума.
"Почему вы считаете сепаратистами нас? Знаете, что такое сепаратисты? Сепаратисты - это люди, слово "сепаратор" - отсеивать плохое от хорошего. Мы хорошие! Мы ходим на работу утром, вечером с работы приходим. В результате - что?", - говорит пророссийский митингующий из Мелитополя.