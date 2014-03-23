В Запорожье митинговали за Украину в десять раз больше людей, чем за Россию



Проукраинский митинг собрал более тысячи активистов. Они развернули 35-метровый флаг Украины, как символ того, что Запорожье является украинским городом, передает 5 канал.

Участники акции говорят - не нуждаются в помощи российских войск.

"Запорожье уже показало, что мы - украинский город, и в принципе, большинство жителей Запорожья проукраинские. Но мы очень волнуемся, чтобы у нас не было заезжих "актеров". Координируемся между собой, мы увеличиваем нашу численность, мы дежурим по городу, так же - вместе с милицией", - отметил Илья Волошин, самооборонец Запорожье.

В то же время, пророссийски настроенных активистов было в десять раз меньше - около сотни. Участники выражали недовольство нынешней властью и требовали референдума.

"Почему вы считаете сепаратистами нас? Знаете, что такое сепаратисты? Сепаратисты - это люди, слово "сепаратор" - отсеивать плохое от хорошего. Мы хорошие! Мы ходим на работу утром, вечером с работы приходим. В результате - что?", - говорит пророссийский митингующий из Мелитополя.