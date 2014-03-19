Турчинов уполномочил Яценюка подписать политическую часть ассоциации с ЕС

Соответствующее распоряжение, опубликованное на президентском сайте.

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В частности, в распоряжении говорится: «Премьер-министру Украины подписать от имени Украины Заключительный акт Внеочередного саммита Украина, с одной стороны, и Европейского Союза и его государств-членов, с другой стороны, и политические положения (Преамбула, Статья 1, Разделы I, II, VII) Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, с таким заявлением: "Обязательства Украины, вытекающие из статьи 8 соглашения, о ратификации Римского статута Международного уголовного суда 1998 году будут выполнены после внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины".