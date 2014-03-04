Рада включила в языковую комиссию "любительницу " русского языка и грозу детсадов Фарион

Верховная Рада поддержала постановление о создании временной специальной комиссии ВР по подготовке проекта Закона “О развитии и применении языков в Украине”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 275 из 341 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Согласно постановлению, председателем ВСК становится заместитель председателя ВР Руслан Кошулинский.

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Также в состав комиссии входят от Партии регионов - Светлана Фабрикант, от “Батькивщины” - Владимир Яворивский, от “УДАРа” - Мария Матиос, от КПУ - Валентин Матвеев, от группы “Экономическое развитие” - Виталий Журавский, от группы “Суверенная европейская Украина” - Иштван Гайдош, от “Свободы” - Ирина Фарион.

Также в комиссию должен войти ряд экспертов, в частности от Инициативы «Первого декабря».

Также предложено было включить в состав ВСК депутатов от Партии регионов Виталину Дзоз и от “Батькивщины” - Вячеслава Кириленко и Мустафу Джемилева.

Предусмотрено, что работа комиссии продлится до 31 марта.

Напомним, заявления Ирины Фарион относительно русского языка имеют долгую историю.

В феврале 2010 года Ирина Фарион попала в заголовки СМИ, после того как было опубликовано видео, в котором она выступает в детском саду, призывая детей не использовать русские уменьшительно-ласкательные имена (например, не Миша, а только Михайлик, не Наташа, а Наталочка). «Никогда не будь Алёнкой. Если станешь Алёной, то нужно паковать чемоданы и выезжать в Московию», — заявила Фарион дошкольнице, назвавшейся Оленкой. «Маша — форма не наша. Пусть едет туда, где Маши живут». «Петя тоже должен отсюда уехать, если не станет „Петрыком“». Пятилетнюю девочку, представившуюся Лизой, Фарион пристыдила за имя, которое по её версии происходит от слова «лизать». Действия Фарион вызвали негодование у некоторых родителей, психологов, СМИ и политиков Украины. Родители детей, которые посчитали что их детей оскорбили, подали на Ирину Фарион в суд.

В июне 2012 года по инициативе Фарион был уволен водитель львовского маршрутного такси, который отказался выключить русскоязычное музыкальное радио по её требованию.

В июне 2012 Партия регионов обратилась в Генпрокуратуру Украины с просьбой дать оценку высказываниям представителей оппозиции по поводу русского языка; в частности, заявлений депутата Львовского облсовета И. Фарион. И. Фарион заявила: «Откуда взялся русский язык? Кто его засеял, на каком г*вне, простите, он вырос?»

8 мая 2013 года на траурном митинге в память жертв Второй мировой войны Фарион заявила, что советская «победа» никогда не станет украинской «перемогою». В ответ на это заявление, губернатор Харьковской области Михаил Добкин назвал Фарион «дебильной». А донецкий социолог Евгений Копатько заявил, что отрицать День победы могут только наследники нацистов.

В июне 2013 года Ирина Фарион обратилась в Службу безопасности Украины, обвиняя в государственной измене 148 народных депутатов, которые обратились к Сейму Республики Польша с просьбой признать Волынскую трагедию геноцидом польского народа. Регионал Вадим Колесниченко ответил Фарион, что если бы это не было обращение нардепа, он послал бы на три буквы. Лидер украинских коммунистов Петр Симоненко, комментируя заявление Фарион, посетовал, что в Украине не делают операций по пересадке мозга. В августе 2013 года СБУ ответила Фарион, что проверка не выявила никаких признаков государственной измены в действиях депутатов.

В марте 2013 года коммунист Александр Зубчевский подал в суд на Ирину Фарион с требованием возместить ему моральный ущерб за оскорбление в его адрес. 24 сентября 2013 года Шевченковский районный суд г. Львова частично удовлетворил иск, обязав И.Фарион выплатить Зубчевскому компенсацию в размере 20 тыс. грн. Ирина Фарион отказалась исполнять решение суда и назвала Зубчевского «существом».

Фарион долгое время категорически отрицала своё членство в КПСС, однако осенью 2013 данная информация всё же была подтверждена архивами КПСС. После обнародования документов, подтверждающих её членство в КПСС, Фарион на вопросы со смехом заявила, что «Орлица не отчитывается перед гиенами». В эфире радиостанции «Львовская волна» Фарион, однако, признала, что в 1988 году вступила в КПСС «по мотивам карьерногороста», выйдя из партии уже в следующем 1989 году.