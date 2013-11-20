Журналисты документально доказали, что Фарион солгала о членстве в КПСС (фото)

Протоколы заседаний парткома Львовского государственного университета им. И. Франко, а также заседаний комитета комсомола этого вуза, полученные ZAXID.NET официальным путем в Государственном архиве Львовской области, подтверждают членство нынешнего народного депутата от ВО «Свобода» Ирины Фарион в Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).

Для получения доступа к протоколам журналисты обратились с официальным запросом к директору Государственного архива Львовской области Петру Кравчуку 15 ноября. 19 ноября корреспонденту официально предоставили доступ к этим документам и обеспечили возможность их сфотографировать.

Соответствующие документы содержатся в трех делах партийного архива Львовского обкома Компартии Украины.

Дело № 356, опись № 1, фонд № 3567, содержат протоколы заседаний комитета комсомола ЛГУ им. И.Франко, среди которых - протокол № 10 заседания 10 марта 1987. Третьим вопросом повестки дня этого заседания было «О предоставлении характеристики - рекомендации для вступления кандидатом в члены КПСС тов. Фарион И.Д.».

Предоставление соответствующей характеристики - рекомендации, как свидетельствует протокол, участники заседания поддержали единогласно. Между прочим, в протоколе указано, что Ирина Фарион была членом ВЛКСМ с сентября 1978 года.

Также дело содержит и саму характеристику - рекомендацию, подписанную тогдашним секретарем комсомола комитета ЛГУ Степаном Кубивым (теперь - народный депутат от «Батькивщины», прошел по партийному списку).

Заметным в этой характеристике есть место, в котором говорится о том, что Ирина Фарион поощряла изучение русского языка иностранными студентами. «Будучи членом факультетского кида (Клуба интернациональной дружбы - ред.), она неоднократно проводила беседы с иностранными гражданами с целью лучшего изучения ими русского языка», - говорится в документе, подписанном Степаном Кубивым.

Эта характеристика - рекомендация стала затем основанием для того, чтобы Ирина Фарион стала кандидатом в члены КПСС. Дело № 248, опись № 2, фонд № 92 содержит, в частности, протокол заседания парткома ЛГУ им. И. Франко от 3 ​​апреля 1987. В повестке дня этого заседания стоит вопрос о приеме Ирины Фарион кандидатом в члены КПСС.

Судя по протоколу, докладывали по этому вопросу дважды, сначала - Т.И. Комаринець, а затем - М.И. Гнатюк. Положительное решение также принимали единогласно.

Протокол заседания, на котором нынешнего народного депутата от «Свободы» принимали непосредственно в члены КПСС, содержится в деле № 258, опись № 2, фонд № 92. Речь идет о протоколе № 45 от 15 апреля 1988. Тогда в повестке дня рассматривался вопрос о приеме в КПСС 15 кандидатов.

Поэтому эти документы можно считать официальным подтверждением членства Ирины Фарион в КПСС, которое она сама категорически отрицает.

Документов, свидетельствующих о выходе или исключении Ирины Фарион из КПСС до 30 августа 1991 года, когда деятельность компартии на территории Украины была запрещена официально, нам обнаружить не удалось. По словам начальника отдела обеспечения сохранности документов № 2 Государственного архива Львовской области Ларисы Поляковой, подобных документов в архиве нет.

Напомним, что Ирина Фарион поступила в ВО «Свобода» в 2005 году, в следующем году стала депутатом Львовского облсовета от этой партии. В 2006 и 2007 годах баллотировалась в Верховную Раду по списку ВО «Свобода», однако тогда партия не преодолела избирательный барьер.

В 2012 году Ирина Фарион выиграла выборы в Верховную Раду по мажоритарному округу № 116 (Львов), набрав более 68 % голосов избирателей.

Ранее на своей странице в Фейсбук Ирина Фарион категорически отвергла информацию о ее членстве в КПСС.

"Тем, за кого вы меня пытаетесь выдавать, - никогда не была. Свободные и светлые люди понимают, что это лишь еще одна бессильная, поэтому такая ничтожная борьба с националистической «Свободой», которая является единственной угрозой в современном политикуме на пути уничтожения украиноцентричных ценностей и убийственной мировой глобализации", - написала Фарион.

Фото: zaxid.net