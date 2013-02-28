В Луганске требуют наказать Фарион за «ублюдков» и «уродов»

Сегодня на очередной сессии Луганского областного совета депутаты приняли решение направить в Генпрокуратуру и председателю Верховной Рады обращение с требованием возбуждения уголовного дела в отношении народного депутата Ирины Фарион по факту оскорбления членов молодежных организаций Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, инициаторы обращения пять депутатов областного совета, среди них: Олег Акимов, Арсен Клинчаев и Родион Мирошник.

В обращении среди прочего говорится о том, что в ВР зарегистрирован законопроект, инициированный депутатами от ВО «Свобода» - «О функционировании украинского языка как государственного языка и порядок использования других языков на территории Украины».

В связи с этим 21 февраля в центре Луганска около памятника Тарасу Шевченко члены ЛОО «Молодые регионы» провели акцию, посвященную Международному дню родного языка, поскольку считают что законопроект является дискриминационным по отношению к русскоговорящему населению Украины и является недемократичным. Молодежь вышла к памятнику Т.Шевченко с огромными кубиками, на гранях которых были изображены буквы «Ы», «Ё» и «Ъ». После акции эти кубики отослали в Киев народному депутату от ВО "Свобода" И.Фарион, как одному из авторов этого законопроекта.

После данного флеш-моба И.Фарион позволила себе высказать публичное оскорбление в адрес луганской молодежи, назвав их «ублюдками, уродами и интеллектуальным деградантами». Авторы обращения посчитали данные высказывания недопустимыми и требуют от ГПУ возбуждения уголовного дела в отношении И.Фарион.

Депутаты поддержали обращение единогласно.