Прокуратура завела дело по статье «теракт» по факту захвата парламента Крыма

Об этом сообщает Отдел взаимодействия со средствами массовой информации пресс-службы Генпрокуратуры.

В сообщении говорится о том, что сегодня в 4.30 двумя группами неизвестных (по 10-15 человек в каждой) было захвачено здания Верховного совета Крыма и Совета министров автономии. Неизвестные проникли в помещения, выломав дверь, и закрылась там. Никаких требований они не выдвигали. По предварительным данным, указанные лица имеют огнестрельное оружие, количество и тип которого неизвестен. Во время захвата помещений оружие ними не использовалась, также нет данных о применении силы к работникам органов внутренних дел и УГО.

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, по данному факту прокуратурой Крыма возбуждено уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Расследование поручено Управлению СБУ в АРК.

На месте происшествия находится руководство прокуратуры Крыма, ГУ МВД Украины в Крыму, крымского УСБУ. По тревоге поднят личный состав местной милиции.