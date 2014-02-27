Стало известно, кто захватил парламент Крыма

09:16, 27 февраля 2014
Политика
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Здания Верховного совета и Совета министров Крыма контролируются силами самообороны русскоязычного населения.

Также в Крыму стихийно формируются отряды самообороны русскоязычного населения, которые направляются в Симферополь, передает в четверг корреспондент РИА Новости.

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Флаг России водружен над зданиями Совета министров и парламента Крыма вместо флага Украины, рядом с триколором по-прежнему развевается флаг Автономной республики Крым.

Милиционеры перекрыли квартал, в котором находится здание правительства, нельзя подходить к зданию ближе, чем на 150 метров.

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