Стало известно, кто захватил парламент Крыма
09:16, 27 февраля 2014Политика
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Здания Верховного совета и Совета министров Крыма контролируются силами самообороны русскоязычного населения.
Также в Крыму стихийно формируются отряды самообороны русскоязычного населения, которые направляются в Симферополь, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
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Флаг России водружен над зданиями Совета министров и парламента Крыма вместо флага Украины, рядом с триколором по-прежнему развевается флаг Автономной республики Крым.
Милиционеры перекрыли квартал, в котором находится здание правительства, нельзя подходить к зданию ближе, чем на 150 метров.
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