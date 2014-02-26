Турчинов взял на себя обязанности Верховного главнокомандующего ВСУ

Об этом говорится в соответствующем указе №140/2014 от 26 февраля "О принятии обязанностей Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины".

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"В соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 и статьи 112 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня обязанности Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - говорится в указе.