Турчинов взял на себя обязанности Верховного главнокомандующего ВСУ
10:28, 26 февраля 2014Политика
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Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов взял на себя обязанности Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
Турчинов взял на себя обязанности Верховного главнокомандующего ВСУ
Об этом говорится в соответствующем указе №140/2014 от 26 февраля "О принятии обязанностей Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины".
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"В соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 и статьи 112 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня обязанности Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - говорится в указе.
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