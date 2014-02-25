Мирошниченко уволили с должности представителя Президента Украины в ВР

Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов освободил Юрия Мирошниченко от исполнения обязанностей представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины.

Соответствующий указ обнародован официальным интернет-представительством и.о. Президента Украины. Читайте такжеМирошниченко со слезами просил прощения у украинцев и умолял сохранить единство Украины Другим документом освобожден Константин Елиссев от исполнения обязанностей Уполномоченного Украины по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов.

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