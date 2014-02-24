Власти Севастополя признали новую Верховную Раду

В распространенном сегодня обращении СГГА отмечается, что центральная власть во главе с Президентом Украины Виктором Януковичем перестала существовать.

"Не оценивая объективно общественно-политическую ситуацию в стране, преследуя клановые и личные интересы, она втянула страну в гражданское противостояние, поставила Украину на грань пропасти. А что самое страшное, была пролита кровь наших людей – граждан Украины", - говорится в документе, обнародованном на официальном сайте горгосадминистрации.

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В обращении СГГА подчеркивается, что, хотя ситуация в стране остается все еще тревожной, уже заработала Верховная Рада Украины, которая приняла ряд законов, позволяющих постепенно, шаг за шагом, выходить из кризисного состояния. "Идет работа по формированию нового правительства. Силовые структуры взяты под контроль уполномоченными парламента страны", - цитирует обращение СГГА 15 минут.

В этих условиях, по мнению руководства Севастополя, задача местных органов власти - обеспечить мир и стабильность в регионах, не допустить провокаций, с какой бы стороны они не исходили, сделать все для бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения городов и сел.

"Паника, революционные и экстремистские призывы должны пресекаться на корню", - подчеркивается в обращении. Там также отмечается, что состоявшийся вчера в Севастополе митинг в очередной раз подтвердил желание жителей города не допустить хаоса, беззакония и насилия.

"Вместе с тем, попытка ряда радикальных организаций прибегнуть к майданной демократии, избрать нелегитимные органы власти является незаконной и не способствующей стабилизации в регионе, - подчеркнули в СГГА. - В городе есть представительная и исполнительная власть – местный совет и городская государственная администрация. Именно они несут всю полноту ответственности за ситуацию в нашем регионе, за мир и спокойствие наших граждан, за бесперебойное жизнеобеспечение севастопольцев".

В заключение СГГА сообщает, что в ближайшие дни в Верховной Раде Украины должен решится вопрос о структуре власти на местах и судьбе областных (городских в городах Киеве и Севастополе) государственных администраций. До принятия соответствующего решения органами центральной власти городская государственная администрации будет работать в штатном режиме.

Одновременно на сайте СГГА появилось официальное сообщение об отставке председателя горгосадминистрации Владимира Яцубы.

"Опираясь на решение горожан, принятое в воскресенье на многотысячном митинге на площади Павла Нахимова, я принял решение подать в отставку с поста председателя Севастопольской городской государственной администрации, - заявил Яцуба. - Я всегда говорил, что для меня интересы Севастополя и жителей города-героя, города боевой славы является определяющим в моей работе. Сегодня пришло время не на словах, а на деле показать, что я не держусь всеми способами и ценой предательства за должность. Поэтому, я ухожу в отставку и выхожу из Партии регионов. Хочу низко поклониться каждому севастопольцу за его мужество, стойкость, любовь к своему городу, за самый мощный в мире патриотизм. Я всегда был и останусь верным этому городу и его жителям. Этот город воистину достоин поклонения!"

В заключение Яцуба попросил севастопольцев "сохранить мир и спокойствие в Севастополе, защитить город от проявлений хаоса и беспорядков". "Сохраните этот город, сберегите мир и покой, ведь Севастополь – это жемчужина мировой истории!", - сказал он.

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Напомним, в воскресенье в Севастополе состоялся массовый митинг, в ходе которого был избран "мэр города", которым стал гражданин России Алексей Чалый. Кроме того, участники акции заявили об отказе перечислять свои налоги в Киев.