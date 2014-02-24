Спецслужбы планировали отключение 5-го канала, «24», «Эспрессо TV», ТВі и «1+1» во время разгона Евромайдана - СМИ

Об этом идет речь в планах спецопераций «Бумеранг» и «Волна», обнародованных сегодня, 24 февраля, народным депутатом Геннадием Москалем, председателем Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования противоправных деяний правоохранительных органов и отдельных должностных лиц, посягательств на права и свободы, жизнь и здоровье граждан во время событий, связанных с массовыми акциями общественно-политического протеста.

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Как сообщает «Телекритика», в плане спецопераций есть соответствующий пункт 19:

«19. Накануне и во время проведения АТО предусмотреть прекращение трансляции телеканалов «5 канал», «24», «Expreso.TV», «ТВі», «1+1».

Исп.: СБ, МВД Украины

Отв.: Бик Владимир Валентинович (ГКИБ), КЗ: 39-96, 067-577-31-67, Бойко Олег Владимирович (Управление «М»), м.т. 067-321-63-24, КЗ-7128».

Кроме того, спецслужбы планировали перед проведением спецопераций доведение своих требований до протестующих через СМИ, трансляцию на центральных телеканалах информационных сообщений о совершении протестующими противоправных действий.

В плане спецопераций есть соответствующий пункт 9:

«9. Перед проведением операции планируется доведение через средства массовой информации, звукоусилительную аппаратуру экстремистам требований относительно прекращения противоправных действий, освобождения захваченных административных зданий, добровольной выдачи оружия и других средств поражения. Трансляция на центральных телеканалах информационных сообщений о совершении участниками протестных мероприятий противоправных действий террористического и экстремистского характера. Организуется переговорный процесс с экстремистами.

Исп.: Пресс-центр ГУ МВД, Пресс-центр СБУ, ГЗНД, РГК АТЦ СБУ ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области

Отв.: Сафонова Лада Юльевна (Пресс-центр), 067-244-83-71, КЗ: 37-74».