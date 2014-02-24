Митрополит Илларион опровергает, что Янукович скрывается в одном из монастырей Донецкой области

Об этом Митрополит Илларион заявил в комментарии УНИАН, в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию.

«Ну что вам сказать? Это полный бред, - заявил Митрополит. - Я получил эту информацию и только что позвонил в Никольский монастырь архимандриту Амвросию, спросил, был ли у нас Янукович или есть ли у нас Янукович? Ни вчера, ни позавчера, ни сегодня, ни в ближайшие дни он там не был. Нет там его. Пускай люди спокойно молятся».

Также Митрополит Илларион заявил: «Скажите Бригинцу большое спасибо за то, что на территории моего монастыря есть такой бункер. Зачем глупости говорить такие? Я все это опровергаю как правящий архиерей и как священноархимандрит обители. Ни в Святогорской лавре, ни в монастыре Никольском его нет. А о бункере впервые слышу, что такое даже быть может на территории моего монастыря».

По мнению Митрополита Иллариона, подобные заявления - «это явное разжигание и ненависть к Украинской православной церкви Московского патриархата – придумывать такое и заявлять такое. За такие слова нужно отвечать. Потому что так делать нельзя».

Также Митрополит Донецкий и Мариупольский заявил: «Я не думаю, что Янукович так бы поступил, он не подвергал бы монастырь. Тем более Никольский. Там богадельня».

При этом Митрополит заявил, что Януковича также нет в Свято-Успенской Святогорской лавре в Донецкой области. «Я могу вам сказать, что ни как паломника, ни как того человека, который проживает на территории лавры, ни сопровождающих его лиц на территории Святогорской лавры нет. Буквально только что я разговаривал с наместником лавры владыкой Арсением, которому задал вопрос. Нет, говорит. У нас нет и не было. Потому как священноархимандрит Святогорской Святоуспенской лавры заявляю вам, что такого лица у нас нет», - заявил Митрополит Донецкий и Мариупольский.

Сегодня, 24 февраля, народный депутат Украины Александр Бригинец заявил, что Янукович якобы скрывается в Свято-Никольском монастыре УПЦ в Волновахе (Донецкая область).

«В этом монастыре есть трехэтажный подземный бункер, по примету тех, которые строили себе Гитлер или Гиммлер, и он обеспечен всем необходимым. Напомню, что вместе с Януковичем там находится несколько сотен охранников и некоторых персонажей из его близкого окружения», - заметил Бригинец, сообщает пресс-служба депутата.