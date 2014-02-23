ВР отменила языковой закон Колесниченко
Верховная Рада Украины приняла Закон «О признании утратившим действие Закона Украины «О принципах государственной языковой политики»».
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 232 народных депутат из 334, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным законом предусматривается признать утратившим действие Закон Украины “О принципах государственной языковой политики” №5029-VI от 3 июля 2012 года.
Данный закон вступает в силу со дня его опубликования.
В пояснительной записке, в частности, отмечается, что Закон “О принципах государственной языковой политики” противоречит Конституции Украины, положениям Европейской хартии региональных или линоритарных языков и принят Верховной Радой с грубым нарушение процедуры, установленной Конституцией и законами Украины.
Кроме того, отмечается, что закон был принят и введен в действие нелегитимно.
Этот закон был подготовлен с целью возобновить действие Конституции в части, которая определяет статус украинского языка как государственного и гарантирует свободное развитие языков национальных меньшинств, привести законодательство Украины в соответствие с нормами международного права в языковой сфере и с целью недопущения действия нелегитимного законодательного акта.
Справка УНИАН. 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О принципах государственной языковой политики», что вызвало волну протестов по всей Украине.
Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.
Закон разрешает использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в этом регионе разговаривает не менее 10% жителей.
10 августа закон вступил в силу.
После подписания закона Президент Украины Виктор Янукович поручил создать рабочую группу при Кабинете министров по вопросам подготовки системных предложений относительно совершенствования законодательного обеспечения применения языков в Украине.
С 10 августа 2012 года ряд городских и областных советов приняли решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.