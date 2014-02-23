ВР отменила языковой закон Колесниченко

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 232 народных депутат из 334, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусматривается признать утратившим действие Закон Украины “О принципах государственной языковой политики” №5029-VI от 3 июля 2012 года.

Данный закон вступает в силу со дня его опубликования.

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что Закон “О принципах государственной языковой политики” противоречит Конституции Украины, положениям Европейской хартии региональных или линоритарных языков и принят Верховной Радой с грубым нарушение процедуры, установленной Конституцией и законами Украины.

Кроме того, отмечается, что закон был принят и введен в действие нелегитимно.

Этот закон был подготовлен с целью возобновить действие Конституции в части, которая определяет статус украинского языка как государственного и гарантирует свободное развитие языков национальных меньшинств, привести законодательство Украины в соответствие с нормами международного права в языковой сфере и с целью недопущения действия нелегитимного законодательного акта.

Справка УНИАН. 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О принципах государственной языковой политики», что вызвало волну протестов по всей Украине.

Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон разрешает использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в этом регионе разговаривает не менее 10% жителей.

10 августа закон вступил в силу.

После подписания закона Президент Украины Виктор Янукович поручил создать рабочую группу при Кабинете министров по вопросам подготовки системных предложений относительно совершенствования законодательного обеспечения применения языков в Украине.

С 10 августа 2012 года ряд городских и областных советов приняли решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.